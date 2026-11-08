Đồng Nai: Hỏa hoạn thiêu rụi quán karaoke tại phường Bình Phước
Đến khoảng 19 giờ ngày 8/11, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cùng Công an phường Bình Phước đã dập tắt vụ hỏa hoạn thiêu rụi quán karaoke Nữ Hoàng thuộc phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.
Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân bất ngờ thấy khói bốc ra từ quán karaoke Nữ Hoàng.
Ghi nhận tại hiện trường, cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ khu vực quán karaoke, bao trùm một phần tòa nhà và lan lên cao, có thể nhìn thấy từ xa.
Ngay sau đó, sự việc được báo cho lực lượng chức năng và Công an phường Bình Phước.
Công an phường Bình Phước cũng đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cũng đã có mặt để tham gia chữa cháy.
Quán karaoke Nữ Hoàng là một trong những cơ sở kinh doanh karaoke có quy mô khá lớn trên địa bàn phường Bình Phước với khoảng 20 phòng hát.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khống chế những đám lửa còn cháy âm ỉ và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy, cũng như thống kê thiệt hại.
Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại hiện trường:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-nai-hoa-hoan-thieu-rui-quan-karaoke-tai-phuong-binh-phuoc-post1001097.html