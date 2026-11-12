Đồng Nai hỗ trợ giáo viên một triệu đồng dịp 20/11

Giáo viên Đồng Nai được hỗ trợ một triệu đồng/người nhân dịp 20/11. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa thông qua chính sách hỗ trợ một triệu đồng/người/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đây là lần đầu tiên Đồng Nai ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho đội ngũ ngành giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo dự kiến, hơn 73.000 người sẽ được nhận khoản hỗ trợ một triệu đồng với tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng.

Đối tượng được hưởng chính sách của thành phố Đồng Nai bao gồm cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở GD&ĐT và công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng văn hóa - xã hội thuộc UBND các xã, phường.

Chính sách cũng áp dụng với cán bộ, viên chức, nhà giáo tại trường Chính trị thành phố và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp xã. Đáng chú ý, nhà giáo, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, bao gồm cả cơ sở trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn, đều thuộc diện được hỗ trợ.

Phạm vi áp dụng bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Để bảo đảm công bằng, mỗi cá nhân chỉ được nhận hỗ trợ một lần trong năm. Khoản tiền này không tính vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, điều kiện hưởng là có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng tại thời điểm thực hiện chính sách và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Những trường hợp đang nghỉ việc hoặc nghỉ không hưởng lương không thuộc diện được hỗ trợ.

Trước đó, vào ngày 19/9, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với ngành giáo dục và đào tạo, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo UBND thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ, trình HĐND thành phố xem xét thông qua. Mục tiêu là kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn ngành.

Cũng tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố nghiên cứu chính sách ưu tiên nhà ở xã hội cho giáo viên.