Đồng Nai hỗ trợ 3 ngàn vé xe đưa công nhân về quê đón Tết Đinh Mùi 2027

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng tiễn công nhân về quê đón Tết trên Chuyến xe sum vầy - xuân 2026. Ảnh: N.Hòa

Chương trình dự kiến hỗ trợ 3 ngàn vé xe một chiều đưa đoàn viên, NLĐ từ Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố từ Gia Lai trở ra, theo các tuyến Gia Lai - Đà Nẵng - Quảng Trị - Hà Tĩnh - Nghệ An -Thanh Hóa - Hà Nội. Các chuyến xe dự kiến khởi hành trong 3 ngày, gồm 31-1, 1-2 và 2-2-2027 (tức ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp).

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Nguyễn Đức Thắng trao lì xì con công nhân về quê đón Tết trên Chuyến xe sum vầy - xuân 2026. Ảnh: N.Hòa

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31-10-2026; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia hoạt động Công đoàn. Trong đó, ưu tiên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, nợ lương, thưởng; NLĐ là thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chương trình ưu tiên đoàn viên, NLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn; đặc biệt là những người 2 năm liền 2025-2026 chưa có điều kiện về quê đón Tết. Các trường hợp đã được LĐLĐ thành phố hỗ trợ chuyến xe Tết Bính Ngọ 2026 không thuộc diện xét chọn.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê, LĐLĐ thành phố còn hỗ trợ kinh phí để đoàn viên, NLĐ quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết. Cụ thể, NLĐ trở lại làm việc trước ngày 15-2-2027 sẽ được hỗ trợ khoản tiền tương đương giá vé xe khách theo quy định tại thời điểm đi. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở vé xe hợp lệ và hồ sơ có xác nhận của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở.

Theo phân bổ, trong tổng số 3 ngàn vé hỗ trợ, có 2,4 ngàn vé dành cho đoàn viên, NLĐ làm việc tại các khu công nghiệp và 600 vé dành cho lao động ngoài khu công nghiệp. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn tài chính cấp LĐLĐ thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tiễn công nhân về quê đón Tết trên Chuyến xe sum vầy - Xuân 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Thông qua chương trình, tổ chức Công đoàn thành phố mong muốn chia sẻ khó khăn về chi phí đi lại, tạo điều kiện để đoàn viên, NLĐ xa quê được sum họp gia đình trong dịp Tết; đồng thời tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm trở lại làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.