Đồng Nai: Hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ 'đua nóng' xe máy sa lưới Công an phường

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng 11/9, anh N.V.P (SN 1990, thường trú tại khu phố 4, phường Long Bình, TP. Đồng Nai) đến Công an phường Long Bình trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm xe mô tô hiệu Honda Vairo BS: 60F3-668.xx khi anh P. để trước xưởng cơ khí tại địa chỉ 280K/5, khu phố 4 vào chiều ngày 8/9.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Long Bình đã chỉ đạo Tổ Phòng, chống tội phạm khẩn trương tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, mở cuộc điều tra truy xét.

Với quyết tâm bắt giữ tội phạm sớm nhất có thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 10 phút cùng ngày, Tổ Phòng chống tội phạm đã xác định và bắt giữ được 2 đối tượng khi chúng vừa gây án tại phường Trảng Dài, gồm: Lương Nguyễn Minh Dương (SN 2000) và Hoàng Ngọc Cường (SN 1995, cùng ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai).

Hai đối tượng Dương và Cường cùng tang vật là chiếc xe vừa lấy trộm tại phường Trảng Dài

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh của lực lượng Công an thì Dương và Cường đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe mô tô của anh N.V.P.

Trong quá trình điều tra, lấy lời khai bộ đôi này, các điều tra viên nghi vấn đây là những tên tội phạm chuyên nghiệp, có thể chúng đã liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác nên tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án. Qua đó các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên, trong các ngày 8 và 11/9, chúng đã dùng đoản phá khóa thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai.

Hiện Công an phường Long Bình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.