Đồng Nai: Gửi mùa Trung thu ấm áp đến trẻ em vùng biên

Ngày 22/9, tại Hội trường UBND xã Thiện Hưng (Tp.Đồng Nai), Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức chương trình trao tặng quà nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu năm 2026, hướng đến thiếu nhi tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

10.000 phần quà gửi đến thiếu nhi

Tại chương trình, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai, cùng các đại biểu đã trao những phần quà đến các em thiếu nhi. Riêng tại xã Thiện Hưng, 100 em đại diện cho thiếu nhi trên địa bàn được trực tiếp nhận quà.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao bảng tượng trưng 1.000 phần quà cho trẻ em ở 8 xã biên giới.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng nhấn mạnh hoạt động trao quà dịp năm học mới và Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, địa phương và cộng đồng xã hội đối với trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng, việc chăm lo cho trẻ em không chỉ dừng ở giá trị của một phần quà mà quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

“Thông qua chương trình hôm nay, thành phố mong muốn gửi đến các cháu thiếu nhi một thông điệp thật giản dị: các cháu luôn được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, yêu thương và đồng hành. Dù ở địa bàn nào, hoàn cảnh nào, mỗi trẻ em đều có quyền được học tập, vui chơi, phát triển và đón nhận những niềm vui tuổi thơ”, ông Dương Minh Dũng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng trao quà Trung thu đến các em thiếu nhi tại chương trình.

Bà Phan Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng, trao những phần quà Trung thu, gửi gắm sự quan tâm, động viên đến thiếu nhi vùng biên.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai đồng loạt tại 12 xã, gồm 8 xã biên giới và 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng cộng 10.000 phần quà Trung thu.

Trong đó, mỗi xã biên giới được trao 1.000 phần quà; mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trao 500 phần quà. Đây là hoạt động hướng đến trẻ em trong dịp đặc biệt của năm, khi các em vừa bước vào năm học mới vừa chuẩn bị đón Tết Trung thu.

Chương trình có sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ và mạnh thường quân. Những phần quà được trao đến các em không chỉ tạo thêm niềm vui trong ngày hội Trung thu mà còn góp phần chia sẻ với những gia đình còn khó khăn.

Tại chương trình ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân. Theo ông, mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đều chứa đựng tình cảm và sự quan tâm, qua đó góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phan Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với thiếu nhi địa phương, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Những nụ cười rạng rỡ của thiếu nhi vùng biên khi nhận quà Trung thu.

Theo bà Trang, việc trao quà ngay tại cơ sở giúp sự quan tâm, chăm lo dành cho trẻ em được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể. Không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu, những phần quà còn là sự động viên tinh thần để các em bước vào năm học mới với tâm thế tích cực hơn.

Bà Trang cho rằng đối với trẻ em, sự quan tâm của cộng đồng có ý nghĩa rất lớn. Từ những hoạt động như chương trình trao quà Trung thu, các em cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của chính quyền và xã hội, qua đó có thêm động lực học tập, rèn luyện và vươn lên.

Thêm điểm tựa cho trẻ em vùng biên

Không chỉ là hoạt động trao tặng quà, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, hướng sự quan tâm đến trẻ em tại những địa bàn còn khó khăn.

Trung tá Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bù Đốp, trao quà Trung thu đến các em thiếu nhi vùng biên.

Trung tá Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bù Đốp, cho biết bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị luôn quan tâm đến công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em trên địa bàn.

Theo Trung tá Phúc, thông qua các chương trình như “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đồng hành với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập và tiếp tục đến trường.Việc tổ chức trao quà Trung thu lần này cũng là dịp để các em thiếu nhi vùng biên cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và toàn xã hội. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên, nhất là với những em có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi mong muốn mỗi em nhỏ vùng biên đều có cơ hội được học tập, được vui chơi và phát triển. Sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành và cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, Trung tá Ninh Xuân Phúc chia sẻ.

Niềm vui của các em thiếu nhi khi được nhận quà Trung thu.

Theo Trung tá Phúc, từ những hoạt động cụ thể như trao quà Trung thu, hỗ trợ học tập đến việc nhận nuôi, đỡ đầu những em có hoàn cảnh đặc biệt, tình cảm quân dân tại địa bàn biên giới ngày càng được vun đắp. Đây cũng là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đang sinh sống tại khu vực biên giới.

Những hoạt động này đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại địa bàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Từ thực tế địa bàn biên giới, việc tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển cũng là một trong những yếu tố góp phần xây dựng đời sống cộng đồng ổn định, bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh việc chăm lo phải thiết thực, đúng đối tượng, để sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng thực sự đến được với từng em nhỏ, từng gia đình còn khó khăn.Ông Võ Tấn Đức cũng gửi gắm đến thiếu nhi mong muốn các em luôn cố gắng học tập, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, giữ gìn những nét đẹp văn hóa của quê hương và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

“Mỗi ngày đến trường là một ngày để học thêm điều mới, làm thêm một việc tốt và trưởng thành thêm một chút”, ông Võ Tấn Đức nhắn nhủ.

Những phần quà Trung thu được chuẩn bị, trao gửi yêu thương đến thiếu nhi vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 10.000 phần quà được trao đến thiếu nhi tại 12 xã, sự quan tâm dành cho trẻ em vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Những món quà có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng mang theo sự sẻ chia và kỳ vọng, góp phần để mùa Trung thu năm 2026 đến với các em nhỏ ở những địa bàn còn khó khăn thêm ấm áp, trọn vẹn.