Đồng Nai: Gỡ vướng mặt bằng, sớm thi công đại lộ 6.500 tỷ đồng

Hoàn tất các thủ tục sớm triển khai đại lộ kết nối cao tốc

Giai đoạn này, dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ QL51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung đẩy nhanh GPMB để sớm triển khai các phần việc.

Phối cảnh đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh chạy dọc ven sông Đồng Nai.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, tuyến đường dài khoảng 15,5km, tổng mức đầu tư hơn 6.534 tỷ đồng, được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị phía Đông thành phố. Tuyến được đầu tư theo quy hoạch với lộ giới 60m, gồm hai đường trục chính, mỗi bên 3 làn xe và hai đường song hành, mỗi bên 2 làn xe.

Dự án chia thành ba đoạn, trong đó đoạn 1 từ QL51 đến cầu An Hòa 2, dài khoảng 1,98km, đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, trừ đoạn Km0+000 - Km0+350 đã hoàn thành. Đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2km, đầu tư một đơn nguyên mỗi cầu, phần còn lại thuộc phạm vi các dự án cầu An Hòa - Hương lộ 2 và cầu đường Long Hưng - Phước Tân (giai đoạn 1). Đoạn 3, từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dài khoảng 7,5km, được đầu tư mới. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 55,33ha.

Dự án gồm hai thành phần: thành phần 1 bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt 100%, các đơn vị tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án thành phần 2, công tác hoàn thiện thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế đang được triển khai. Sau khi Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế ngày 18/9/2026, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát thẩm quyền phê duyệt hồ sơ. Ngày 27/9/2026, Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế đối với dự án PPP. Trong tháng 10 Ban QLDA cũng đã góp ý dự thảo tờ trình, quyết định phân cấp làm cơ quan có thẩm quyền đối với dự án.

Sau khi hoàn tất phân cấp, các đơn vị sẽ triển khai thẩm định dự toán, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thực hiện các thủ tục tiếp theo. Nhà đầu tư đang chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dọn dẹp, phát quang tại những khu vực đã được bàn giao, tập kết vật tư, thiết bị để sẵn sàng thi công khi đủ điều kiện.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Còn với dự án thành phần 1, hiện công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm tiến độ đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Ghi nhận tại xã An Phước, nơi có gần một nửa chiều dài tuyến đi qua, phần lớn diện tích thu hồi là đất nông nghiệp, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh bàn giao mặt bằng gắn với giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân.

Theo báo cáo của địa phương, xã đã phê duyệt phương án bồi thường qua 6 đợt cho 150 trường hợp, với tổng diện tích 37,668ha. Đồng thời thành lập hai tổ vận động do lãnh đạo xã làm tổ trưởng, trực tiếp tuyên truyền, đối thoại với người dân. Đến nay, đơn vị thi công đã tiếp nhận thực địa 30,55ha, đạt 72,72%. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với kế hoạch do vướng đơn giá bồi thường, xác minh nguồn gốc đất, các trường hợp vắng chủ và một số hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Một đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh qua dự án AQua City.

Về công tác GPMB tại An Phước, ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai đề nghị cả hệ thống chính trị tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả vận động, đối thoại để hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo.

Đối với các trường hợp đất vắng chủ, địa phương cần khẩn trương họp liên ngành, thống nhất phương án xử lý theo quy định. Với 4 trường hợp có đơn khiếu nại, phải sớm có văn bản trả lời công khai, đúng thẩm quyền. Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bàn giao mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó, đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản.

Tương tự tại phường Long Hưng, theo lãnh đạo địa phương thời gian qua các đơn vị đã tăng cường vận động người dân để giao mặt bằng sớm phục vụ thi công. Đặc biệt phường Long Hưng tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công khai thông tin về quy hoạch, chủ trương đầu tư và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nắm rõ.

Địa phương đồng thời yêu cầu thực hiện bồi thường đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, không để các hành vi đầu cơ, trục lợi chính sách ảnh hưởng đến lợi ích chung. Với những trường hợp chưa đồng thuận, địa phương xác định tăng cường đối thoại, giải thích chính sách và giải quyết từng kiến nghị cụ thể. Trường hợp đã bảo đảm đầy đủ quy định nhưng vẫn không chấp hành sẽ được xử lý theo quy định.