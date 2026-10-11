Đồng Nai gỡ vướng hạ tầng cấp nước, hướng tới 85% hộ dân nông thôn dùng nước đạt chuẩn

Đầu tư hạ tầng nhưng tỷ lệ sử dụng nước máy còn thấp

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, cùng với việc hoàn thiện giao thông, điện, trường học và các công trình dân sinh, Tp.Đồng Nai đang chú trọng nâng chất lượng hạ tầng nông thôn, trong đó nước sạch là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và đời sống người dân.

Nhân viên Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước vận hành hệ thống xử lý nước.

Toàn thành phố hiện có 139 công trình cấp nước tập trung ở khu vực nông thôn, với tổng công suất thiết kế hơn 96.000m³/ngày đêm. Tuy nhiên, chỉ 85 công trình đang hoạt động, đạt công suất hơn 85.800m³/ngày đêm; số còn lại chủ yếu đã xuống cấp, phải ngừng vận hành do không còn hiệu quả khi sửa chữa, nâng cấp.

Đến tháng 9/2026, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn đạt 80,55%, gần chạm mục tiêu 81% trong năm. Để nâng tỷ lệ này lên 85% vào năm 2030, Tp.Đồng Nai cần cải thiện hiệu quả vận hành, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nước máy thuận lợi hơn.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước, cho biết, việc phát triển hệ thống cấp nước nông thôn gặp trở ngại do dân cư sống thưa, phân tán hoặc tập trung thành từng cụm nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình vẫn quen sử dụng giếng khoan, giếng đào hoặc nước mưa nên chưa chủ động đấu nối, khiến hiệu quả khai thác các công trình chưa đạt như kỳ vọng.

Hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn Tp.Đồng Nai được đầu tư nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Theo ông Luyện, doanh nghiệp sẽ triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên những khu vực có nhu cầu thực tế và tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu. Song song đó, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương vận động người dân đấu nối, nâng chất lượng dịch vụ và bảo đảm nguồn nước ổn định.

Ông Luyện cho rằng cấp nước nông thôn không chỉ là bài toán kinh doanh mà còn gắn với trách nhiệm cung cấp nguồn nước an toàn cho cộng đồng. Với những địa bàn chưa thuận lợi về hiệu quả tài chính, các bên cần tìm phương án huy động nguồn lực phù hợp, tránh đầu tư dàn trải nhưng vẫn bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nước sạch.

Mong muốn này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều hộ gia đình. Chị Trần Thị Thanh, ngụ xã Đồng Tâm, cho biết, gia đình chị đang xây nhà nên hy vọng sớm được dùng nước máy thay vì tiếp tục đầu tư giếng khoan, vừa tốn kém vừa chưa yên tâm về chất lượng nguồn nước.

Tại xã Nghĩa Trung, bà Ngô Thị Thanh cho hay, nhiều hộ vẫn phụ thuộc vào giếng đào, giếng khoan, trong khi một số giếng cạn vào mùa khô, không đủ phục vụ sinh hoạt. Khi dân cư ngày càng đông, người dân càng lo ngại chất lượng nước ngầm bị ảnh hưởng.

Tại một số khu vực nông thôn, người dân vẫn phụ thuộc vào nước giếng đào, giếng khoan, trong khi nguồn nước có thể thiếu hụt vào mùa khô.

Rà soát phân vùng, khơi thông nguồn lực đầu tư

Ngoài những trở ngại trong quá trình khai thác, tình trạng chồng chéo địa bàn phục vụ cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án cấp nước nông thôn.

Ông Nguyễn Đình Thành, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng miền Nam, cho hay, phạm vi phục vụ của nhiều công trình được xác lập theo các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, các đơn vị chưa thống nhất thỏa thuận phân vùng nên quá trình triển khai có thể phát sinh tranh chấp, chồng lấn địa bàn.

Theo ông Thành, cần sớm rà soát, xác định rõ phạm vi hoạt động của từng doanh nghiệp để hạn chế đầu tư trùng lặp, đồng thời ưu tiên những khu vực chưa có hệ thống cấp nước. Sự phối hợp rõ ràng cũng giúp các đơn vị chủ động kế hoạch và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng cho rằng, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về lợi ích của nước đạt quy chuẩn. Việc công khai chất lượng nước giếng khoan sẽ giúp người dân có thêm cơ sở đánh giá nguồn nước đang dùng và cân nhắc chuyển sang nước máy.

Về nguồn nước đầu vào, ông Đặng Đình Thuần, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, đánh giá, nhu cầu nước tưới có xu hướng giảm, tạo điều kiện để các hồ chứa lớn ưu tiên nguồn nước thô phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, thành phố cần có chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia, nhất là tại những nơi người dân chưa được tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung.

Tại buổi làm việc về quản lý, xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn vào cuối tháng 9, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn diện hiện trạng, xác định những khu vực chưa có công trình tập trung, các hệ thống hoạt động kém hiệu quả và nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy còn thấp.

Bà Cát Tiên nhấn mạnh nước sạch ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân qua nhiều thế hệ, vì vậy, những địa bàn còn thiếu công trình cần sớm được xem xét phương án phù hợp.

Người dân xã Đồng Tâm mong muốn sớm được sử dụng nước máy để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn, hạn chế chi phí khoan giếng.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đó tham mưu cơ chế hỗ trợ và huy động thêm nguồn lực xã hội cho các dự án.

Để đạt mục tiêu 85% hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn vào năm 2030, Đồng Nai cần nâng hiệu quả các công trình hiện có, phát triển hạ tầng tại những nơi còn thiếu và giải quyết dứt điểm vướng mắc về phân vùng. Khi công tác đầu tư, quản lý được phối hợp đồng bộ và chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu, nước sạch sẽ có cơ hội đến với nhiều hộ dân hơn.