Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị tối 22-11. Ảnh: Ngọc Liên

Dự chương trình có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Ngọc Liên

Các tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh dự chương trình gồm: ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc; bà Carolina Tinangon, Tổng Lãnh sự Indonesia; ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào; ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore và phu nhân; bà Wichulee Chotbenjakul, Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan; bà Mizonova Mariia, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga; bà Huang Guan Rong, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc. Ngoài ra còn có các đại biểu liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam.

Tổng lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Ảnh: Ngọc Liên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng tặng quà lưu niệm tổng lãnh sự các nước tham dự chương trình. Ảnh: Ngọc Liên

Chương trình giao lưu văn hóa là cầu nối đưa các dân tộc đến gần nhau hơn. Mỗi tiết mục mang một sắc màu riêng của mỗi quốc gia, mỗi vùng đất, hòa quyện lại để tạo thành bức tranh chung của tình hữu nghị. Trong chương trình giao lưu, các tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của từng quốc gia.

Các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của mỗi quốc gia, dân tộc mà còn là nhịp cầu kết nối con người, vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và địa lý. Thông qua giao lưu văn hóa, chúng ta có thêm cơ hội hiểu biết, tôn trọng và chia sẻ những giá trị tốt đẹp của nhau, từ đó củng cố lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia.

Tiết mục văn nghệ do nghệ sĩ của Tổng lãnh sự quán Indonesia biểu diễn. Ảnh: Ngọc Liên

Tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ đến từ Tổng lãnh sự quán Nga biểu diễn. Ảnh: Ngọc Liên

Thành phố Đồng Nai - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, năng động, sáng tạo và nghĩa tình - tự hào là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, là điểm đến thân thiện của bạn bè quốc tế. Trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng hôm nay, Đồng Nai luôn xác định đối ngoại nhân dân là trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện, đóng vai trò nền tảng để xây dựng niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị bền lâu giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Đồng Nai nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới.

Tiết mục biểu diễn văn hóa Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Liên

Do đó, chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị mang một chủ đề vô cùng ý nghĩa: “Sắc màu văn hóa - Kết nối hữu nghị”. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại trọng điểm nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Sự kiện này là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn xa của một thành phố trẻ đang đổi mới từng ngày, đồng thời là bức tranh đa sắc màu quy tụ những nét văn hóa đặc sắc từ các nước, các tỉnh, thành bạn và thành phố Đồng Nai. Mỗi giai điệu, mỗi điệu múa, mỗi sắc phục truyền thống trình diễn trong chương trình đều là một thông điệp hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng chung.

Biểu diễn nghệ thuật văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Liên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố Đồng Nai trong thời gian qua luôn có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của các tổng lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, cùng các doanh nghiệp nước ngoài. Sự hiện diện và đồng hành của của các đơn vị, tổ chức hôm nay chính là nguồn cổ vũ lớn lao, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Đồng Nai với bạn bè quốc tế.

Thông qua sự kiện này, thành phố Đồng Nai mong muốn tiếp tục mở rộng không gian giao lưu, thắt chặt hơn nữa vòng tay hữu nghị với các tỉnh, thành phố phía Nam, tạo động lực mới để cùng nhau phát triển bền vững, lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa, đưa Đồng Nai ngày càng tự tin vươn xa trong hội nhập khu vực và toàn cầu.

Với phương châm “Lấy văn hóa làm cầu nối, lấy nhân dân làm nền tảng, lấy hữu nghị và hợp tác làm động lực phát triển”, thành phố Đồng Nai luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác, tăng cường kết nối và đồng hành cùng các đối tác quốc tế, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng.