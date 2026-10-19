Đồng Nai giành điểm số đầu tiên tại V.League

Trận hòa 0-0 trên sân của Bắc Ninh giúp CLB Thành phố Đồng Nai có điểm số đầu tiên ở V.League. Ảnh: CLB ĐNFC

Trong trận đối đầu quan trọng của 2 đội, Bắc Ninh và Đồng Nai đều tung ra sân đội hình tối ưu nhằm hướng đến chiến thắng. Bên phía Đồng Nai, bộ đôi Công Phượng, Xuân Trường đá chính ngay từ đầu, cùng sự góp mặt của 4 ngoại binh, cho thấy quyết tâm cải thiện thành tích của đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Bộ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, tạo nên thế trận đôi công khá hấp dẫn. Dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, Đồng Nai vẫn tổ chức được một số pha lên bóng đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là tình huống ở nửa cuối hiệp 1, khi Tự Nhân băng vào dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Bắc Ninh, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Trong khoảng 20 phút cuối trận, Bắc Ninh dốc toàn lực tấn công, liên tục gây sức ép lên phần sân Đồng Nai nhằm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai tập trung phòng ngự, nỗ lực bảo vệ mành lưới trước sức ép của đối thủ. Trong một ngày thi đấu quyết tâm, hàng thủ của “Những chiến binh xanh” đã đứng vững cho đến khi trận đấu khép lại. Hòa 0-0, Đồng Nai có được 1 điểm đầu tiên sau 4 vòng đấu. Dù chưa thể giải quyết bài toán ghi bàn, kết quả này vẫn mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, tạo cơ sở để thầy trò HLV Việt Thắng tiếp tục nỗ lực trong chặng đường phía trước.