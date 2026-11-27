Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh cùng Ban tổ chức trao huy chương cho các đội đạt thành tích ở nội dung đội tuyển 4 nữ. Ở nội dung này, đội tuyển nữ Đồng Nai giành huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải, đội tuyển cầu mây bãi biển thành phố Đồng Nai đã đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao thành phố Đồng Nai với tổng cộng 3 huy chương, gồm: 2 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ). Trong số 2 tấm HCB, cầu mây bãi biển Đồng Nai đoạt HCB ở nội dung đồng đội 4 nam sau khi để thua đội Hà Nội trong trận chung kết. HCB còn lại của đơn vị thành phố Đồng Nai ở nội dung đội tuyển 4 nữ, đội tuyển nữ Nghệ An giành huy chương vàng (HCV). Tấm HCĐ duy nhất của thành phố Đồng Nai có được ở nội dung đội tuyển 4 nam.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đội đạt thành tích nội dung đồng đội 4 nam. Ở nội dung này, đội tuyển nam Đồng Nai giành huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Đơn vị Hà Nội dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương cầu mây bãi biển đại hội với 2 HCV (đồng đội nam, đồng đội nữ) và 1 HCĐ. Các đơn vị giành được 1 HCV gồm: Nghệ An, Công an Nhân dân (đội tuyển 3 nữ), Cần Thơ (đội tuyển 3 nam) và chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh (đội tuyển 4 nam).

Đội thành phố Đồng Nai giành huy chương đồng đội tuyển 4 nam. Ảnh: ĐVCC

Môn cầu mây bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 22 đến 27-11, thu hút sự tham gia của 182 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành, ngành trên cả nước gồm: Công an Nhân dân, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Lào Cai, Nghệ An và Thanh Hóa. Các vận động viên tranh huy chương ở 6 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam và đội tuyển 3 nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh cùng thành viên Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các thành viên đội tuyển cầu mây bãi biển thành phố Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Sắp tới, môn cầu mây trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9-12 tại Nhà thi đấu Bình Phú (Thành phố Hồ Chí Minh). Giải tổ chức thi đấu các nhóm nội dung: đồng đội (4 nam, 4 nữ, 3 nam, 3 nữ, đôi nam, đôi nữ); đội tuyển (4 nam, 4 nữ, 3 nam, 3 nữ, đôi nam, đôi nữ) và chuyền rổ (Hoop) gồm nam, nữ, hỗn hợp (nam - nữ).

* Cũng trong chiều 27-11, đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai tiếp tục thi đấu thành công mang về cho đoàn thể thao thành phố Đồng Nai thêm tấm HCB ở nội dung 4km tính giờ đồng đội nam.

Bộ tứ: Nguyễn Văn Nhã, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Hướng, Lý Tấn Phát (xe đạp thành phố Đồng Nai) xuất phát tranh tài nội dung 4km tính giờ đồng đội nam. Ảnh: CTV

Bộ tứ: Nguyễn Văn Nhã, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Hướng, Lý Tấn Phát của xe đạp thành phố Đồng Nai đã hoàn thành cự ly 4km đạt thành tích 4 phút 44,983 giây với tốc độ trung bình 50,529 km/h. Với thành tích này, bộ tứ Đồng Nai xếp thứ hai chung cuộc, sau đội Vĩnh Long (4 phút 41,425 giây, tốc độ trung bình 51,168 km/h) và giành HCB.

Các tay đua xe đạp thành phố Đồng Nai thi đấu nội dung 4km tính giờ đồng đội nam. Ảnh: CTV

Với tấm HCB ở nội dung 4km tính giờ đồng đội nam, đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai khép lại ngày tranh tài thành công với 1 HCV, 1 HCB và nâng tổng số huy chương đội đạt được đến nay là 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Tấm HCV do bộ đôi Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Hiếu đạt được ở nội dung bộ đôi 500m tốc độ nam trong buổi sáng.

Vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Tiên về sau Bùi Thị Nguyên (trái), giành huy chương bạc nội dung 100m rào nữ. Nguồn: Webthethao

Vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Tiên (thành phố Đồng Nai, bìa trái) trên bục nhận huy chương bạc 100m rào nữ. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, trên đường chạy 100m rào nữ ở môn điền kinh trong sân tại Đại hội Thể thao toàn quốc, vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Tiên của thành phố Đồng Nai đã về đích thứ hai với thành tích 13 giây 50, chậm hơn người về đầu Bùi Thị Nguyên của đơn vị Quân đội 0,13 giây và giành HCB. Về đầu với thành tích 13 giây 37, Bùi Thị Nguyên không những giành HCV mà còn phá kỷ lục đại hội 13 giây 49 do Bạch Phương Thảo thiết lập năm 2010 tại Đà Nẵng. Kỷ lục quốc gia vẫn thuộc về Vũ Bích Hường với 13 giây 36, lập năm 1999.