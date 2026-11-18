Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Số) đi bộ vào phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường. Tại đây, Tuấn lấy một khẩu súng tự chế được giấu trong bao tải mang theo và bắn một phát về phía đầu ông Cường.

Nghe tiếng súng nổ, các nhân viên công ty chạy đến kiểm tra thì bị Tuấn dùng súng đe dọa. Sau đó, nghi can rời khỏi trụ sở, lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Cường bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TPHCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: A.T).

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy tìm nghi can. Đến khoảng 14h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4km. Tại đây, Tuấn đã dùng súng tự bắn vào đầu.

Ngay sau đó, công an cùng người dân đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Tuy nhiên, nghi can đã tử vong sau đó. Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, với địa bàn quản lý chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, TP. Đồng Nai.

Đáng chú ý, khu vực Đồi 5 Cho do công ty quản lý hiện đang trồng cây gỗ tếch, dự kiến tổ chức khai thác vào sáng 18/11, tức một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng. Thông tin ban đầu cho biết, Tuấn cùng một nhóm khoảng 5 người có liên quan đến hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho.

Hiện cơ quan công an đang làm việc, triệu tập những người liên quan để xác minh các tình tiết, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như động cơ gây án. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.