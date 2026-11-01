Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Một khu công nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND ngày 29/10/2026, quy định mức hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với các doanh nghiệp thuộc diện được hưởng chính sách.

Theo quyết định, các doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm 30% tiền thuê lại đất trong vòng 5 năm đầu, kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc vườn ươm công nghệ.

Chính sách áp dụng đối với ba nhóm doanh nghiệp, gồm: doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng các văn bản hướng dẫn.

Đáng chú ý, việc hỗ trợ được thực hiện thông qua cơ chế hoàn trả tiền thuê lại đất cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng. Theo đó, chủ đầu tư phải có quỹ đất dành cho các doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ thuê lại, đã ký hợp đồng cho thuê đất có thể hiện mức giá được giảm theo quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện thanh toán tiền thuê lại đất theo hợp đồng trong năm đề nghị hoàn trả. Thời điểm đề nghị hoàn trả không được quá 12 tháng kể từ khi các bên hoàn thành việc thanh toán tiền thuê lại đất theo hợp đồng đã ký.

Về nguồn kinh phí, Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí ngân sách để hoàn trả tiền thuê lại đất cho các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; đồng thời thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn trả và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Cơ quan Thuế thực hiện thanh toán bù trừ vào số tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp trong năm đối với trường hợp chủ đầu tư còn nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hằng năm.

Trường hợp chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất hoặc được Nhà nước miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê, khoản hỗ trợ được hoàn trả từ ngân sách nhà nước vào tài khoản của chủ đầu tư theo quy định. Cơ chế hoàn trả này cũng được áp dụng khi khoản hỗ trợ lớn hơn số tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp trong năm.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp được hỗ trợ trong việc cung cấp hồ sơ, xác nhận điều kiện, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách.

Định kỳ hằng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/11 để báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/11.

Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026.