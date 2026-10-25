Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 4 do bệnh dại

Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó là một trong những biện pháp để kiểm soát dịch bệnh dại trên địa bàn. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Báo cáo số 674/BC-KSBT ngày 23-10-2026 của CDC Đồng Nai, trường hợp tử vong là anh Đ.G., 27 tuổi, dân tộc Xtiêng, làm rẫy, ở thôn Bình Hà, xã Đa Kia.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 2 tháng trước, trong lúc làm rẫy tại thôn Bình Giai, xã Đa Kia, anh Đ.G. phát hiện một con chó hoang cắn chết 4 con chó nuôi của gia đình. Khi tiến hành bẫy con chó hoang này, anh đã bị nó cắn vào ngón tay, gây vết thương nặng độ III. Tuy nhiên, nạn nhân không thực hiện xử trí vết thương ban đầu, không đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh dại. Sau khi bắt và đập chết con chó hoang, anh đã bán lại cho người dân địa phương mang về khu vực rẫy thuộc thôn Bình Hà để làm thịt.

Đến giữa tháng 10-2026, anh G. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn và khó nuốt. Khi các biểu hiện diễn tiến nặng với triệu chứng sợ nước, sợ gió, khó thở, anh G. được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh dại thể hung dữ. Do bệnh tiên lượng xấu, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà và nạn nhân đã tử vong ngày 19-10.

Đáng lưu ý, quá trình truy vết và mở rộng điều tra của cơ quan y tế ghi nhận thêm một trường hợp khác bị chính con chó hoang nêu trên cắn là bé Đ.Y., 6 tuổi, ở thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa. Cháu bé bị cắn vào vùng ngực cùng ngày với bệnh nhân Đ.G. nhưng chưa được tiêm phòng vaccine hay huyết thanh kháng dại.

Khảo sát thực tế của cơ quan chức năng cho thấy tập quán nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm và không xích nhốt tại khu vực nương rẫy ở địa phương vẫn còn rất phổ biến. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo trên địa bàn chưa đạt yêu cầu. Sự chủ quan của người dân cùng thói quen tự điều trị hoặc bỏ qua việc tiêm phòng sau khi bị động vật cắn khiến nguy cơ phát sinh thêm các ca bệnh mới ở mức rất cao.

Trước tình hình trên, CDC Đồng Nai đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập, chính quyền xã Đa Kia và cơ quan chăn nuôi thú y khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Lực lượng chức năng đã tiến hành hướng dẫn vệ sinh, phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực rẫy, nhà ở của bệnh nhân cũng như địa điểm giết mổ.

Chính quyền địa phương cùng cán bộ y tế đang khẩn trương tiếp cận gia đình để vận động đưa cháu Đ.Y. cùng người nhà bệnh nhân và những người tham gia giết mổ, tiêu thụ thịt con chó nghi dại đến cơ sở y tế để tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh kịp thời. Hệ thống loa truyền thanh xã liên tục phát thông báo tìm kiếm các trường hợp có yếu tố phơi nhiễm liên quan để hướng dẫn xử trí y tế. Đồng thời, ngành thú y địa phương sẽ tiến hành rà soát, thống kê lại tổng đàn vật nuôi và tổ chức đợt tiêm phòng vaccine dại bao vây nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ đạt trên 80%.