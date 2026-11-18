Người dân cần thu gom vật liệu phế thải, loại bỏ các vật dụng đọng nước để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Đồng Nai

Theo báo cáo số 347/BC-KSBT của Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, bệnh nhi N.N.A. khởi phát bệnh ngày 7-11 với các triệu chứng sốt, ho và mệt mỏi. Ngày 9-11, gia đình đưa bé đến khám tại Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue (không xác định), kèm nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và được kê đơn điều trị ngoại trú. Thời điểm này, kết quả xét nghiệm huyết học và test nhanh Dengue IgM/IgG đều âm tính.

Người dân cần thu gom vật liệu phế thải, loại bỏ các vật dụng đọng nước để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Đồng Nai

Tối cùng ngày, cha bệnh nhi gọi dịch vụ y tế tư nhân đến nhà truyền 500ml dung dịch Lactated Ringer's. Đến ngày 10-11, sức khỏe bé không cải thiện, tiếp tục mệt mỏi, không ăn uống được. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bệnh nhi trở nặng với biểu hiện mệt nhiều, nôn ói, môi tím nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng nguy kịch, kích thích, môi tím, không đo được nồng độ oxy trong máu, không bắt được mạch quay và không đo được huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4. Dù được tích cực hồi sức, thở oxy và truyền dịch chống sốc, tình trạng bệnh không cải thiện. Đến ngày 13-11, bé tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, sốc nặng, tổn thương đa cơ quan và suy gan cấp.

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đã phối hợp với Trạm Y tế phường Trảng Bom điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý ổ dịch. Ngành y tế đã tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng quanh khu vực nhà bệnh nhi, đồng thời phun hóa chất diệt muỗi diện rộng trong bán kính 200m.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận gần 22.000 ca mắc sốt xuất huyết và 12 trường hợp tử vong.