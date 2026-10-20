Đồng Nai gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tham dự chương trình họp mặt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh và các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; nữ lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân, Hội Nữ trí thức thành phố và các đồng chí nữ trong Thường trực Đảng ủy các xã, phường.

Thay mặt Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út chúc các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; luôn giữ được nét duyên dáng, sự tự tin, lòng nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út khẳng định: Các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý thành phố Đồng Nai không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn chủ động đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng điều hành, khơi dậy tinh thần sáng tạo, kết nối sức mạnh tập thể và truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng hướng đến những mục tiêu chung.

Điều đáng quý ở những nữ lãnh đạo, quản lý không chỉ nằm ở năng lực điều hành hay những thành tựu đạt được mà còn ở khả năng dung hòa giữa bản lĩnh và sự tinh tế, giữa sự quyết đoán và lòng nhân ái, giữa trách nhiệm với công việc và tình yêu thương dành cho gia đình. Chính những phẩm chất ấy đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự tin, bản lĩnh, nhân văn, luôn nỗ lực cống hiến và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân. Để đạt được yêu cầu này cần tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của phụ nữ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa, quà chúc mừng các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Huy Anh

Vì vậy, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm thực chất hơn nữa đến công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện để nữ cán bộ được học tập, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, phát huy năng lực lãnh đạo và tham gia vào những vị trí quan trọng. Bản thân mỗi đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý tiếp tục giữ vững tinh thần tự tin, chủ động đổi mới, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, phát huy thế mạnh của bản thân, mạnh dạn tham gia vào những nhiệm vụ mới, lĩnh vực mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố; đồng thời, quan tâm chăm sóc sức khỏe, giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống cân bằng, tích cực và ý nghĩa…

Báo cáo viên chia sẻ chuyên đề tại buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Dịp này, các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý thành phố Đồng Nai đã được nghe tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên chính, Học viện Chính trị khu vực II nói chuyện chuyên đề “Nữ lãnh đạo, quản lý thành phố Đồng Nai trong kỷ nguyên số: làm chủ công nghệ, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc”.