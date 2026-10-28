Đồng Nai gắn quy hoạch với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững

Thành phố Đồng Nai có khoảng 1 triệu hécta đất nông nghiệp, chiếm gần 79% diện tích tự nhiên. Diện tích cây lâu năm hơn 615 ngàn hécta, cây hàng năm gần 164,5 ngàn hécta. Trong đó, có gần 4,3 ngàn hécta cây trồng chủ lực được cấp chứng nhận VietGAP và các chứng nhận tương đương. Ngoài ra, có hơn 3 ngàn hécta đang áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Toàn thành phố đã hình thành 15 vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với quy mô gần 1,6 ngàn hécta.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Trong lĩnh vực trồng trọt, toàn thành phố có 205 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 355,7 ngàn hécta gồm: 13 vùng lúa; 16 vùng rau; 105 vùng cây công nghiệp (cao su, điều, hồ tiêu, cà phê, ca cao) và 71 vùng cây ăn trái (chuối, sầu riêng, xoài, bưởi, mít, chôm chôm).

Lĩnh vực chăn nuôi hình thành các vùng tập trung tại 22 xã gồm 20 xã thuộc khu vực phía Bắc và 2 vùng thuộc khu vực phía Nam. Lĩnh vực thủy sản gồm 52 vùng nuôi nước ngọt, 3 vùng nuôi nước lợ và 17 vùng nuôi lồng bè.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên cho rằng: Về quy hoạch chăn nuôi, ở phía Nam Đồng Nai đang bị quá tải, thời gian tới tập trung phát triển cho phía Bắc Đồng Nai, nhất là thu hút đầu tư cho dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá lại các trại chăn nuôi hiện hữu trong quy hoạch đô thị, trại nào nằm trong khu dân cư sẽ xây dựng lộ trình di dời, đồng thời phải siết chặt về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Đối với 205 vùng quy hoạch cây trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương phải rà soát lại, xác định rõ cây trồng thế mạnh theo từng địa phương, khu vực. Trên hiện trạng cây trồng để làm mô hình điểm, phân bổ lại mật độ cây trồng cho phù hợp. Quy hoạch đất trước làm cơ sở kiến nghị gắn với từng vùng sản xuất phải là thủy lợi, điện, giao thông, giao thương, quảng bá cho nông sản, sản phẩm OCOP thế mạnh của các địa phương... để phát triển nông nghiệp bền vững.