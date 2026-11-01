Đồng Nai: Gần 16 ngàn căn nhà ở xã hội đang thi công xây dựng
Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, tính đến hết tháng 10-2026, trên địa bàn thành phố có 22 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công xây dựng với tổng quy mô gần 16 ngàn căn hộ.
Nếu tính riêng trong năm 2026, thành phố Đồng Nai đã khởi công mới 13 dự án với gần 12 ngàn căn hộ. Đến nay đã hoàn thành hơn 1,5 ngàn căn, dự kiến đến hết năm 2026 nâng tổng số căn hộ hoàn thành lên hơn 3 ngàn căn.
Hiện tổng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn ước khoảng 150-160 ngàn căn, trong đó khoảng 70% thuộc nhóm công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Các địa bàn có nhu cầu cao về nhà ở cho người thu nhập thấp là: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành trước đây.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202611/dong-nai-gan-16-ngan-can-nha-o-xa-hoi-dang-thi-cong-xay-dung-1366525/