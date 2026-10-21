Đồng Nai: Đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh: CACC

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai, đầu tháng 9/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận để bán làm thực phẩm cho người. Công an sau đó xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 5/10/2026, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc, sau đó pha lóc thành thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán ra thị trường.

Một số hình ảnh tang vật. Ảnh: CACC

Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (sinh năm 1987, quê An Giang) điều khiển ô tô đi thu mua, vận chuyển heo chết về nơi giết mổ. Tại đây, Hùng và Hiếu Em bị xác định đã chỉ đạo các nhân công Lê Quốc Phó (sinh năm 2000), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2005) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2002) thực hiện việc mổ, pha lóc thịt.

Sau đó, Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (sinh năm 1992) liên hệ bán thịt heo cho Nguyễn Thị Thu Phượng (sinh năm 1975, trú tại xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đến 40.000 đồng/kg. Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc, đồng thời cung cấp thịt cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn thu mua, giết mổ, chế biến và tiêu thụ làm thực phẩm cho người.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng gồm Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.