Đồng Nai: Đường dân sinh ven cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới làm đã xuống cấp, tiềm ẩn TNGT
Đường dân sinh ven cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi ngang địa bàn xã Phước Thái, TP.Đồng Nai mới đưa vào sử dụng vài tháng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.
Những ngày gần đây, chỉ sau vài cơn mưa, tuyến đường dân sinh ngang qua địa bàn xã Phước Thái, TP.Đồng Nai sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông cho người đi đường.
Ngoài ra, người dân địa phương bức xúc trước cách làm của đơn vị thi công. Hàng loạt hố ga, cống thoát nước chưa hoàn thiện để lộ thiên nằm sát mép đường không được che chắn, rất nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra cho người đi đường và trẻ em bất cứ lúc nào. Đặc biệt là tuyến đường không có đèn đường, ban đêm càng nguy hiểm hơn.
Chiều 01/10, phóng viên đã ghi lại nhiều hình ảnh với đoạn đường chưa đầy 2km ở xã Phước Thái, cho thấy tuyến đường dân sinh đang xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cho người đi đường.
Chỉ sau vài cơn mưa đã có nhiều vị trí sạt lở sát mép đường dân sinh
Cống thoát nước ngầm vừa làm chưa được bao lâu đã xuất hiện vết nứt
Sạt lở ở vị trí dưới gầm cầu vượt Tân Hiệp
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/duong-dan-sinh-ven-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-moi-lam-da-xuong-cap-tiem-an-tngt_198332.html