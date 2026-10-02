Đồng Nai: Đường dân sinh ven cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới làm đã xuống cấp, tiềm ẩn TNGT

Những ngày gần đây, chỉ sau vài cơn mưa, tuyến đường dân sinh ngang qua địa bàn xã Phước Thái, TP.Đồng Nai sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ngoài ra, người dân địa phương bức xúc trước cách làm của đơn vị thi công. Hàng loạt hố ga, cống thoát nước chưa hoàn thiện để lộ thiên nằm sát mép đường không được che chắn, rất nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra cho người đi đường và trẻ em bất cứ lúc nào. Đặc biệt là tuyến đường không có đèn đường, ban đêm càng nguy hiểm hơn.

Chiều 01/10, phóng viên đã ghi lại nhiều hình ảnh với đoạn đường chưa đầy 2km ở xã Phước Thái, cho thấy tuyến đường dân sinh đang xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cho người đi đường.

Chỉ sau vài cơn mưa đã có nhiều vị trí sạt lở sát mép đường dân sinh

Cống thoát nước ngầm vừa làm chưa được bao lâu đã xuất hiện vết nứt

Sạt lở ở vị trí dưới gầm cầu vượt Tân Hiệp

Những miệng cống nguy hiểm

Vào chiều 01/10, tại vị trí dưới gầm cầu vượt vào khu nghĩa trang Sala xảy ra vụ TNGT làm người đàn ông phải nhập viện. Nguyên nhân là do việc thảm nhựa tạo thành gờ cao giữa lớp nhựa đã thảm và phần đường chưa thảm nhựa. Người đàn ông chạy xe máy không chú ý đã té ngã, xe văng xa. Vụ việc đã được lực lượng chức năng xã Phước Thái đến ghi nhận hiện trường. Người dân tại đây còn cho biết cái gờ này đã xảy ra 4 vụ tại nạn.