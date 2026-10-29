Đồng Nai được giao tiếp nhận quản lý nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên

Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý. (Ảnh: cattiennationalpark)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về UBND thành phố Đồng Nai.

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan của vườn theo quy định.

UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận và thực hiện quản lý theo pháp luật. Đồng thời, địa phương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm cả phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Việc quản lý phải bảo đảm tuân thủ các quy định về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Các bộ, cơ quan và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000 ha, sở hữu hệ sinh thái đa dạng. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới vào các năm 2001 và 2011, được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012.

Ngày 20/4/2024, Vườn quốc gia Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào “Danh lục Xanh” toàn cầu, trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này.

Theo các ghi nhận, khu vực có 1.729 loài động vật và 1.655 loài thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 loài động, thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn. Hệ động vật còn có 113 loài thú và 351 loài chim, trong đó lần lượt có 43 loài thú đang bị đe dọa tuyệt chủng trong nước và trên toàn cầu, cùng 17 loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.