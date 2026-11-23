Khai thác khoáng sản tại cụm mỏ Phước Tân - Tam Phước ở Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo Văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22-11-2026 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao các địa phương đã chủ động rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng giữa các tỉnh, thành phố phục vụ thi công các dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về rà soát, điều phối nguồn vật liệu; tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24-10-2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố. Các địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu phục vụ thi công.

Đồng Nai nằm trong nhóm địa phương thiếu một số loại vật liệu nhưng tự cân đối được và có thể cung ứng cho các địa phương khác. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Theo phương án điều phối giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai thuộc nhóm địa phương thiếu một số loại vật liệu nhưng có thể tự cân đối thông qua nâng công suất, mở rộng, khai thác xuống sâu hoặc cấp mới các mỏ. Đồng Nai cũng nằm trong nhóm địa phương có khả năng cung cấp đá xây dựng cho các tỉnh, thành phố khác.

Cụ thể, thành phố Đồng Nai được phân công cung ứng 10,5 triệu m³ đá xây dựng phục vụ 4 dự án trọng điểm quốc gia tại tỉnh Cà Mau. Ngược lại, nguồn cát từ thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp được điều phối cung cấp cho thành phố Đồng Nai.

Phương án điều phối nhằm bảo đảm nguồn vật liệu đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu chất lượng, chi phí hợp lý cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giai đoạn 2026-2030. Các địa phương có trách nhiệm xác định cụ thể mỏ cung cấp, khối lượng theo từng năm, dự án tiếp nhận và tuyến vận chuyển; đồng thời chủ động cấp mới, gia hạn, nâng công suất hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác theo các cơ chế đặc thù.