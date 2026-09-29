Đồng Nai được chọn thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhơn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 10 tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện thí điểm gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú. Tại điểm cầu Đồng Nai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Tư pháp, việc thí điểm chế định LSC nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 23, ngày 7-4-2026. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 24 về thí điểm thực hiện chế định LSC tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố. 8 bộ được lựa chọn thực hiện thí điểm gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là những cơ quan có phạm vi quản lý rộng, liên quan nhiều lĩnh vực phức tạp, có thể phát sinh các vụ việc khiếu nại, tranh chấp trong nước, tranh chấp đầu tư, tranh chấp quốc tế hoặc cần ý kiến tư vấn pháp lý chuyên sâu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhơn

10 địa phương được lựa chọn thí điểm (đã nêu ở trên) là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển đô thị, hạ tầng diễn ra mạnh; đồng thời trên thực tế phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, khiếu nại, khiếu kiện hành chính và tranh chấp đầu tư.

Để kịp thời tổ chức thi hành Nghị quyết số 24, ngày 28-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 955/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện. Tiếp đó, ngày 21-9-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 364/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết: Việc Đồng Nai được lựa chọn là địa phương thực hiện thí điểm chế định LSC vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để địa phương chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện một mô hình mới. UBND thành phố Đồng Nai đã giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về luật sư và bổ trợ tư pháp. Trong đó, tập trung nghiên cứu các quy định của Trung ương; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Đoàn Luật sư thành phố rà soát nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng; tham mưu phương án và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện thí điểm đúng yêu cầu, tiến độ.

Theo đồng chí Lê Trường Sơn, Đồng Nai là địa phương có quy mô kinh tế lớn, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển hạ tầng và đô thị diễn ra mạnh. Trong quá trình quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị có thể gặp nhiều vụ việc có tính chất pháp lý phức tạp. Do đó, trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung rà soát nguồn nhân lực, xác định nhu cầu sử dụng LSC, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Đồng thời, địa phương chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.

Thành phố Đồng Nai cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện thí điểm. Qua đó, bảo đảm việc thí điểm chế định LSC được triển khai thực chất, khả thi, hiệu quả, tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về LSC trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh: Sự ra đời của chế định LSC là bước phát triển mới trong công tác bổ trợ tư pháp, góp phần nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Khác với công tác pháp chế và trợ giúp pháp lý, LSC là nguồn lực pháp lý đặc thù, có nhiệm vụ chủ động tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị trong các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế. LSC cũng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm, phòng ngừa rủi ro pháp lý, hạn chế thất thoát, lãng phí và hỗ trợ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng cho rằng: Thời gian thực hiện thí điểm theo nghị quyết của Quốc hội từ ngày 1-10-2026 đến hết 30-9-2028, tức 2 năm. Đây là khoảng thời gian không dài, trong khi khối lượng công việc cần triển khai rất lớn. “Thí điểm không phải là làm thử cho biết, mà thí điểm ở đây là làm thật, làm quyết liệt để rút ra bài học thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, phương thức hoạt động để đưa LSC thành chế định ổn định và lâu dài” - đồng chí Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời thường xuyên trao đổi, phát hiện sớm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn lực, cơ chế phân công, tổ chức hoạt động và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề xuất giải pháp xử lý. Qua đó, góp phần bảo đảm chất lượng đội ngũ LSC, nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề pháp lý của khu vực công và cung cấp cơ sở thực tiễn để Bộ Tư pháp tham mưu Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về chế định LSC…