Đồng Nai được Chính phủ giao phát triển hơn 60 ngàn căn nhà ở xã hội

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và đại diện đơn vị chủ đầu tư thi công thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê vào tháng 6-2026. Ảnh:TL

Cụ thể, chỉ tiêu Chính phủ giao cho thành phố từ nay đến năm 2030 là 60.054 căn. Trong đó, năm 2026 thành phố hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 hoàn thành 3 ngàn căn, năm 2028 hoàn thành 5 ngàn căn, năm 2029 hoàn thành 10 ngàn căn và năm 2030 hoàn thành hơn 40 ngàn căn.

Nghị quyết 303/NQ-CP đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 được Chính phủ giao cho các địa phương là gần 900 ngàn căn. Trong đó, hơn 708 ngàn căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và hơn 191 ngàn căn nhà ở cho thuê.

Dự án nhà nhà ở xã hội đang xây dựng trên địa bàn phường Long Hưng. Ảnh: Hoàng Lộc

Dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại phường Trấn Biên. Ảnh: Hoàng Lộc

Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu.

Đối với các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm tỷ lệ nhà ở xã hội để bán.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương bố trí đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; khuyến khích các nhà đầu tư có quỹ đất sạch, phù hợp quy hoạch và đủ năng lực tài chính tham gia thực hiện dự án.

Nghị quyết 303/NQ-CP xác định, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đưa vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên". Các địa phương phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng thời, song song các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Nghị quyết số 303/NQ-CP thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Khách hàng tìm hiểu thông tin từ một mô hình dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Trảng Bom. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại thành phố Đồng Nai, cuối tháng 3-2026, UBND tỉnh (nay là thành phố) ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Tại quyết định này, Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành hơn 700,6 ngàn căn hộ các loại hình nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, đối với loại hình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thành phố phấn đấu thực hiện từ 67 ngàn căn trở lên, cao hơn chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao trước đó. Các khu vực ưu tiên phát triển nhà ở là: xung quanh Sân bay Long Thành, gần các khu công nghiệp, khu thương mại tự do và các đô thị trung tâm vùng.