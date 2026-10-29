Đồng Nai đưa giá trị văn hóa thành nguồn tăng trưởng kinh tế

Thông qua các mô hình du lịch trải nghiệm độc đáo, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng văn hóa cùng mục tiêu đưa du lịch – dịch vụ đóng góp khoảng 3% GRDP, Đồng Nai đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững, nâng tầm thương hiệu địa phương trên bản đồ kinh tế – du lịch quốc gia.

Trình diễn đánh cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số là một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo ra động lực kinh tế mới. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo ra động lực kinh tế mới. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo ra động lực kinh tế mới. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Nét văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò lớn trong việc thu hút khách du lịch tham gia trải nghiệm. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Nét văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò lớn trong việc thu hút khách du lịch tham gia trải nghiệm. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Các hoạt động văn hóa, truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò lớn trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Các hoạt động văn hóa, truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò lớn trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Các hoạt động văn hóa, truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò lớn trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Các hoạt động văn hóa, truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò lớn trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Khách du lịch trải nghiệm đánh đàn đá tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Người có uy tín trong cộng đồng trao vòng bình an cho đại biểu và du khách đến tham dự Lễ cầu an tại Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Người có uy tín trong cộng đồng trao vòng bình an cho đại biểu và du khách đến tham dự Lễ cầu an tại Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN