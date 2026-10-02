Đồng Nai đưa gần 1.184ha đất vào kế hoạch đấu giá quý IV/2026

Gần 1.184ha đất dự kiến đưa ra đấu giá trong quý IV/2026

UBND TP. Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2026, trong đó hàng loạt khu đất quy mô lớn được đưa vào danh mục dự kiến tổ chức đấu giá từ quý IV. Theo kế hoạch ban hành ngày 28/9, thành phố dự kiến đấu giá 35 khu đất với tổng diện tích gần 1.184ha trong quý IV/2026.

Trong số này, 21 khu có tổng diện tích hơn 218ha đã được phê duyệt phương án đấu giá. Đáng chú ý, 16 khu trong nhóm này từng được tổ chức đấu giá nhưng không thành ở lần đầu. 14 khu còn lại có tổng diện tích gần 965,5ha đang tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục liên quan để đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Quy mô quỹ đất dự kiến đấu giá trong quý cuối năm tập trung đáng kể ở một số khu có diện tích hàng trăm ha.

Lớn nhất là khu đất khoảng 351,8ha tại xã An Viễn. Tiếp đến là khu đất 329ha tại phường Long Thành, hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch phân khu. Ngoài hai khu đất trên, danh mục còn có khu đất dự án khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An, rộng gần 102ha; khu đất 55ha tại phường Long Thành và khu đất gần 85ha tại phường Thống Nhất.

Hơn 114ha đất chuẩn bị đấu giá trong quý I/2027

Bên cạnh quỹ đất dự kiến đưa ra đấu giá trong quý IV/2026, TP. Đồng Nai cũng đang chuẩn bị cho các đợt đấu giá tiếp theo. Cụ thể, 44 khu đất, thửa đất với tổng diện tích hơn 114ha do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh, cùng UBND cấp xã quản lý sẽ được hoàn thiện thủ tục pháp lý trong năm 2026. Mục tiêu là tổ chức đấu giá trong quý I/2027.

Ngoài ra, thành phố có 3 khu đất với tổng diện tích hơn 159ha được đưa vào kế hoạch đấu giá để đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Toàn bộ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu này sẽ được nộp về ngân sách Trung ương.

Trong một nhóm khác, 46 khu đất, thửa đất với tổng diện tích hơn 5.448ha đang được tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất và các thủ tục liên quan.

Quỹ đất đấu giá được kỳ vọng tạo nguồn lực đầu tư

Theo UBND TP. Đồng Nai, kế hoạch đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách để bổ sung nguồn lực đầu tư công và phục vụ phúc lợi xã hội. Nguồn lực từ quỹ đất đấu giá cũng được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân.

Thành phố định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất đấu giá, qua đó từng bước hoàn chỉnh các khu đô thị và khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Theo kế hoạch, công tác đấu giá không chỉ được triển khai trong năm 2026 mà còn tiếp tục thực hiện trong năm 2027, cho đến khi kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2027 được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai những công việc cần thiết, bảo đảm đưa các khu đất, thửa đất ra đấu giá theo kế hoạch.