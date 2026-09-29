Đồng Nai: Đưa bình đẳng giới đến gần hơn với cộng đồng

Truyền thông về bình đẳng giới đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy cơ hội bình đẳng trong cộng đồng. Ảnh:CTV

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2026-2030; Chương trình truyền thông về BĐG giai đoạn 2026-2030 và công tác BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2026. Đồng thời, Sở Nội vụ đã tham mưu ban hành Quyết định số 40/QĐ-BCĐ thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình 8, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về BĐG.

Điểm nhấn trong 9 tháng năm 2026 là hoạt động truyền thông hướng mạnh về cơ sở, tiếp cận nhiều nhóm đối tượng. Sở Nội vụ tổ chức 10 lớp truyền thông về BĐG, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại 10 trường học, thu hút gần 4.000 học sinh. Qua đó, hình thành cách ứng xử tôn trọng, không định kiến, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ, giúp học sinh nhận diện nguy cơ bạo lực và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Học sinh được trang bị kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng nhận thức về sự tôn trọng, chia sẻ và không định kiến từ môi trường học đường. Ảnh: CTV

Tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động, trong 9 tháng năm 2026, Sở Nội vụ đã tổ chức 3 lớp truyền thông, thu hút gần 800 công nhân, người lao động tham gia. Nội dung tập trung nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng; phòng ngừa phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, tôn trọng và bình đẳng.

Đáng chú ý, truyền thông còn được triển khai tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số như Thọ Sơn, Bù Đăng và Phước Sơn, góp phần mở rộng hơn tiếp cận thông tin, chính sách và dịch vụ hỗ trợ.

Song song với truyền thông, thành phố chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi chính sách. 190 cán bộ, công chức cấp xã được tập huấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực BĐG.

Những hoạt động thiết thực đang từng bước đưa BĐG từ chủ trương, chính sách vào đời sống. Khi sự tôn trọng và cơ hội được trao đi công bằng, mỗi người đều có thêm điều kiện để được bảo vệ, phát triển và phát huy khả năng; từ đó góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, công bằng và nhân văn.