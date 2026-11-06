Đồng Nai đưa 5 khu đất hơn 439 ha ra đấu giá, giá khởi điểm vượt 10.100 tỷ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đồng Nai vừa công bố thông tin đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 khu đất trên địa bàn, gồm các khu đất tại phường Hàng Gòn, phường Trảng Bom, xã An Viễn, phường Long Thành và phường Long Khánh.

Tổng diện tích của 5 khu đất khoảng 439,4 ha. Trong đó, diện tích được đưa ra đấu giá theo các chỉ tiêu quy hoạch khoảng 202,94 ha, phần còn lại là đất dành cho giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và các mục đích công cộng khác.

Tổng giá khởi điểm của 5 khu đất đạt khoảng 10.166 tỷ đồng. Các phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 5 vòng, với phương thức trả giá lên.

Khu đất có quy mô lớn nhất trong danh sách là Khu đô thị khoảng 351,82 ha tại xã An Viễn. Theo thông tin công bố, tổng diện tích được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai quản lý là hơn 3,518 triệu m².

Trong đó, diện tích đất đưa ra đấu giá là hơn 1,579 triệu m², bao gồm đất ở 892.379 m²; đất giáo dục 178.946 m²; đất y tế 44.034 m²; đất văn hóa 177.804 m²; đất thương mại dịch vụ 15.200 m² cùng các loại đất công trình công cộng, nhà thi đấu và bãi đậu xe.

Phần diện tích không đấu giá khoảng 1,939 triệu m², chủ yếu là đất giao thông, cây xanh, mặt nước đô thị, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cách ly.

Khu đất này có giá khởi điểm hơn 6.319 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 1.263,8 tỷ đồng. Bước giá được quy định ở mức 1% giá khởi điểm, tương đương hơn 63,19 tỷ đồng.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 4/11 đến 25/11/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 11/12 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai.

Một khu đất đáng chú ý khác là khu đất khoảng 55 ha tại phường Long Thành, có tổng diện tích 550.000 m². Diện tích đưa ra đấu giá là hơn 267.094 m², gồm đất ở, đất y tế, văn hóa - thể dục thể thao, giáo dục và khu dịch vụ.

Tại phường Long Thành sẽ đấu giá khu đất 55ha với giá khởi điểm 2.120 tỷ.

Cụ thể, diện tích đất ở khoảng 156.162 m², trong đó có đất ở thấp tầng, cao tầng và đất hỗn hợp nhà ở cao tầng. Ngoài ra, khu đất còn có hơn 56.184 m² đất giáo dục, 37.272 m² đất khu dịch vụ, 15.942 m² đất văn hóa - thể dục thể thao và 1.534 m² đất y tế. Phần diện tích còn lại hơn 282.905 m² được quy hoạch làm cây xanh, giao thông và bãi xe.

Khu đất 55 ha có giá khởi điểm hơn 2.120 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 424 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức lúc 9h ngày 4/12/2026.

Bên cạnh hai khu đất quy mô lớn nói trên, Đồng Nai còn đưa ra đấu giá ba khu đất khác tại phường Hàng Gòn, phường Trảng Bom và phường Long Khánh.

Tại phường Hàng Gòn, khu đất Khu dân cư Hàng Gòn có diện tích theo quyết định giao đất hơn 238.456 m². Theo chỉ tiêu quy hoạch, tổng diện tích khu đất là hơn 238.646 m², trong đó có 100.539 m² được đưa ra đấu giá.

Diện tích đấu giá gồm hơn 97.303 m² đất ở, trong đó có đất nhóm ở và đất nhóm ở kết hợp dịch vụ, cùng 3.236 m² đất văn hóa. Phần diện tích còn lại hơn 138.107 m² được quy hoạch cho cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, đường điện, giao thông và các hạng mục công cộng.

Khu đất này có giá khởi điểm hơn 472,17 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 94,43 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 7/12/2026.

Cũng trong ngày 7/12, khu đất khoảng 2,1 ha tại phường Trảng Bom sẽ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 426,63 tỷ đồng.

Khu đất có tổng diện tích 21.727,8 m², toàn bộ diện tích được đưa ra đấu giá. Trong đó, 12.893,2 m² là đất ở theo quy hoạch hỗn hợp cao tầng, gồm các chức năng nhà ở, thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe; phần còn lại 8.834,6 m² là đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh.

Trên khu đất hiện còn công trình và tài sản gắn liền với đất, có giá trị được xác định hơn 7,22 tỷ đồng. Theo thông báo đấu giá, người được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Trong khi đó, tại phường Long Khánh, khu đất thuộc thửa đất số 296 và 303, tờ bản đồ địa chính số 66 có tổng diện tích hơn 76.405 m². Trong đó, 60.872 m² đất ở tại đô thị được đưa ra đấu giá, phần còn lại hơn 15.533 m² được quy hoạch làm đất giao thông, bao gồm cả đất giao thông đường sắt đô thị.

Khu đất có giá khởi điểm gần 828 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 165,59 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 13h30 ngày 30/11/2026.

Theo thông tin công bố, các khu đất tại Hàng Gòn và Trảng Bom có thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến ngày 20/11; khu đất tại An Viễn đến ngày 25/11. Riêng khu đất tại Long Thành nhận hồ sơ đến ngày 17/11 và khu đất tại Long Khánh đến ngày 13/11/2026.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể tìm hiểu điều kiện, cách thức đăng ký tại Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đồng Nai ban hành, được đăng tải trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia.