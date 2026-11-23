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Thành ủy Đồng Nai vừa có Tờ trình số 66-TTr/TU gửi Bộ Chính trị về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Theo đề xuất, việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Long Thành nhằm hình thành một không gian kinh tế mới, tạo động lực để thành phố Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia. Khu kinh tế được định hướng phát triển với thể chế, chính sách đột phá, có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BA TRỤ CỘT KINH TẾ

Theo phương án được đề xuất, phường Long Thành mới được thành lập trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 5 xã gồm: Long Phước, Phước Thái, Đại Phước, Xuân Quế, Xuân Đường và một phần diện tích tự nhiên, dân số của 10 đơn vị hành chính có liên quan.

Sau sắp xếp, phường Long Thành dự kiến có diện tích tự nhiên 918,211 km2, dân số 367.227 người.

Đồng thời, thành lập phường Nhơn Trạch mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới phường Nhơn Trạch hiện hữu và tiếp nhận một phần diện tích, dân số từ phường Long Thành cùng các xã Bình An, Phước An, An Phước; dự kiến có diện tích 103,923 km2, dân số 287.586 người.

Phương án sắp xếp liên quan trực tiếp đến 24 đơn vị hành chính cấp xã hiện hữu, trong đó, 14 đơn vị chấm dứt hoạt động, 10 đơn vị được thành lập hoặc tiếp tục hoạt động sau điều chỉnh. Qua đó, tổng số đơn vị hành chính cấp xã toàn thành phố dự kiến giảm từ 95 xuống 81 đơn vị, tương ứng giảm 14 đơn vị, tương đương 58,33% số đơn vị thuộc phạm vi sắp xếp.

Theo Tờ trình, việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Long Thành được xem xét trên cơ sở các tiêu chí về vị trí, vai trò trong quy hoạch phát triển quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại I trở lên và có không gian tương đối độc lập, dễ kiểm soát.

Theo kịch bản tăng trưởng trong Tờ trình, cả ba trụ cột của Khu kinh tế đặc biệt Long Thành dự kiến tạo ra tổng giá trị gia tăng trực tiếp 774 triệu USD vào năm 2030, tăng lên 1,953 tỷ USD năm 2035 và 11,135 tỷ USD vào năm 2065. Trong đó, khu thương mại tự do và trung tâm mua sắm quốc tế dự kiến đóng góp lớn nhất với giá trị gia tăng trực tiếp 347 triệu USD năm 2030, tăng lên 4,88 tỷ USD vào năm 2065. Trụ cột kinh tế hàng không dự kiến đóng góp từ 313 triệu USD lên 3,842 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, trung tâm tài chính quốc tế hàng không dự kiến đóng góp 113 triệu USD năm 2030 và đạt 2,413 tỷ USD vào năm 2065.

Theo đề án, Khu kinh tế đặc biệt Long Thành được định hướng phát triển theo ba trụ cột chính.

Trụ cột thứ nhất là trung tâm tài chính quốc tế hàng không, tập trung vào các hoạt động tài trợ và cho thuê tàu bay, quản lý tài sản hàng không, bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng không, ngân hàng và các hoạt động giao dịch quốc tế liên quan đến lĩnh vực hàng không.

Trụ cột thứ hai là kinh tế hàng không, với định hướng phát triển hệ sinh thái gồm dịch vụ khai thác hàng không, trung chuyển quốc tế, logistics tích hợp, hạ tầng công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ hàng không, bảo trì và sửa chữa máy bay (MRO), đào tạo, nghiên cứu và phát triển.

Trụ cột thứ ba là khu thương mại tự do và trung tâm mua sắm quốc tế. Các hoạt động được định hướng phát triển gồm thương mại miễn thuế, trung tâm thương mại cao cấp, bán lẻ quốc tế, dịch vụ tài chính hàng không, thanh toán quốc tế, khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ thương mại chất lượng cao.

Về tổ chức không gian, toàn bộ khu kinh tế được định hướng theo mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, phát triển đô thị nén và gắn với giao thông công cộng (TOD). Đồng thời, đề án đặt ra định hướng phát triển công trình xanh, hạ tầng xanh, hạ tầng số, kinh tế tuần hoàn và phát thải ròng thấp, bảo đảm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Theo lộ trình, giai đoạn 2027 - 2035, sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch, bộ máy quản lý và đầu tư đồng bộ hạ tầng khu kinh tế gắn với tiến độ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm trung tâm tài chính hàng không quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, khu công nghệ số tập trung và công nghiệp hàng không vũ trụ.

Giai đoạn 2035 - 2045, khu kinh tế tiếp tục được mở rộng theo hướng trở thành trung tâm tài chính hàng không quốc tế, trung tâm kinh tế hàng không, logistics, thương mại tự do, tài chính và đổi mới sáng tạo có tầm khu vực.

Đến năm 2065, mục tiêu đặt ra là phát triển Long Thành trở thành một trong những đô thị sân bay và trung tâm kinh tế hàng không hàng đầu thế giới, là cửa ngõ giao thương toàn cầu của Việt Nam; đồng thời trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và dịch vụ quốc tế.

DỰ KIẾN HUY ĐỘNG ĐA DẠNG NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN

Theo kịch bản tăng trưởng trong tờ trình, khi Khu kinh tế đặc biệt Long Thành được thành lập, tỷ trọng GRDP của thành phố Đồng Nai trong GDP cả nước dự kiến đạt 8,04% vào năm 2030, tăng lên 9,6% năm 2035, 10,8% năm 2040 và 12% vào năm 2045, duy trì mức này đến năm 2065.

Nguồn lực để phát triển khu kinh tế đặc biệt chủ yếu được huy động từ khu vực kinh tế tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo kịch bản cơ sở, tổng nguồn lực cần huy động đến năm 2065 dự kiến gần 2,93 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công khoảng 551.634 tỷ đồng, vốn PPP 338.097 tỷ đồng, FDI 860.130 tỷ đồng và vốn tư nhân trong nước 706.387 tỷ đồng.

Ngoài ra, đề án dự kiến huy động 210.146 tỷ đồng từ cơ chế thu hồi giá trị đất đai tăng thêm thông qua phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (LVC/TOD), cùng 262.512 tỷ đồng từ các nguồn vốn dài hạn khác

Theo đề án, Khu kinh tế đặc biệt Long Thành được định hướng phát triển theo ba trụ cột chính. Ảnh: VGP.

Theo Thành ủy Đồng Nai, việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Long Thành không chỉ là nhiệm vụ phát triển của thành phố mà còn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng các mô hình kinh tế đặc biệt, tạo động lực hình thành những cực tăng trưởng mới của đất nước.

Đề án định hướng khai thác tiềm năng từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống hạ tầng chiến lược để phát triển vùng kinh tế xung quanh sân bay thành một cực tăng trưởng mới, gắn với các lĩnh vực như tài chính hàng không, logistics, thương mại tự do và công nghiệp công nghệ cao.

Theo tờ trình, mô hình này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tạo sức lan tỏa đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đề xuất thành lập Khu kinh tế đặc biệt được xây dựng trên nền tảng kinh tế - công nghiệp vững chắc của địa phương. Năm 2025, quy mô kinh tế của Đồng Nai đạt khoảng 700.000 tỷ đồng (xếp thứ 4 cả nước), thu ngân sách vượt 103.000 tỷ đồng và thu hút FDI trên 4,3 tỷ USD. Toàn thành phố hiện có 89 khu công nghiệp được quy hoạch (44 khu đang hoạt động) với hơn 2.300 dự án từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nền tảng sẵn sàng để nâng cấp thành hệ sinh thái sản xuất - logistics - tài chính công nghệ cao.