Ngày 23/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì xây dựng, thành phố dự kiến triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập của học sinh và chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo. Trong đó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là những nhóm được ưu tiên hỗ trợ.

Hỗ trợ toàn diện học sinh, nhà giáo và đầu tư hạ tầng giáo dục số

Theo nội dung dự thảo, học sinh thuộc diện chính sách dự kiến được hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/tháng; riêng học sinh thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/tháng. Đối với học sinh ở xa, không có nơi nội trú, mức hỗ trợ tiền thuê nhà dự kiến là 400.000 đồng/tháng. Trẻ mầm non và học sinh tiểu học bán trú thuộc diện chính sách được đề xuất hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, tạo điều kiện duy trì việc học.

Toàn cảnh hội nghị.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp người học, dự thảo còn dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực ngoại ngữ trong trường học. Cụ thể, mức hỗ trợ trang bị phòng Tin học, trí tuệ nhân tạo (AI) lên đến 600 triệu đồng/cơ sở; phòng LAB tiếng Anh tối đa 400 triệu đồng/cơ sở; thiết bị STEM/STEAM tối đa 100 triệu đồng/cơ sở.

Bên cạnh đó, các trường được đề xuất hỗ trợ 35 triệu đồng/năm để ứng dụng phần mềm chuyển đổi số và 30 triệu đồng/năm cho mỗi câu lạc bộ ngoại khóa. Đối với cơ sở mầm non công lập, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở nhằm chuẩn bị điều kiện tổ chức nhóm trẻ từ 6-18 tháng tuổi. Những chính sách này kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các khu vực và tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại.

Đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân sự ngành giáo dục có nơi công tác cách nơi thường trú từ 20km trở lên dự kiến được hỗ trợ chi phí đi lại từ 2-5 triệu đồng/tháng. Giáo viên và cán bộ trực quản lý học sinh buổi trưa tại trường bán trú được đề xuất hưởng phụ cấp từ 50.000-200.000 đồng/buổi.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai Hà Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng nước ngoài dự kiến được hỗ trợ 100.000-120.000 đồng/tiết. Giáo viên không chuyên ngoại ngữ tự đào tạo, đạt trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên để tham gia giảng dạy bằng tiếng nước ngoài được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người. Ngoài ra, thành viên Hội đồng chuyên môn giáo viên cốt cán trên địa bàn thành phố được đề xuất bồi dưỡng 400.000 đồng/buổi thực hiện nhiệm vụ và tối đa 3 triệu đồng cho việc biên soạn mỗi sản phẩm chuyên đề.

Cần bảo đảm sát thực tiễn và hoàn thiện dự thảo trước cuối năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời đánh giá cao các chính sách hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn và đầu tư cơ sở vật chất giáo dục.

Bà Lê Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Khu vực 3 phát biểu tại hội nghị.

Bà Lê Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Khu vực 3, cho rằng việc ban hành nghị quyết có ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh hợp nhất hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, mở ra không gian phát triển mới theo Nghị quyết số 06. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các chính sách giáo dục của hai địa phương trước đây vẫn thực hiện đến hết năm học 2025-2026 nên việc rà soát, thống nhất cơ chế trên địa bàn thành phố mới là rất cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ về pháp lý. Từ thực tế trung tâm có nhiều phân hiệu, bà Hằng đề nghị dự thảo làm rõ cách xác định cơ sở được hỗ trợ; xây dựng định mức trang thiết bị phù hợp quy mô, địa điểm; quan tâm hỗ trợ đội ngũ di chuyển giữa các phân hiệu và đơn giản hóa quy trình rà soát đối với học viên.

Cùng quan tâm đến tính khả thi, ông Lê Thiên Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã Định Quán), kiến nghị làm rõ điều kiện tổ chức câu lạc bộ, khai thác hiệu quả thiết bị đầu tư và chính sách bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh. Ông cũng đề nghị xem xét phạm vi, đối tượng hưởng phụ cấp trực trưa và tính đến khó khăn đi lại, thuê nhà của học sinh ở vùng giao thông cách trở.

Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai phát biểu đề dẫn, định hướng các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng sang các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là khối mầm non, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận chính sách; đồng thời bổ sung tiêu chí hỗ trợ học sinh phổ thông tại những khu vực địa hình cách trở để nguồn lực đến đúng đối tượng.

Tiếp thu ý kiến, ông Trần Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết sở sẽ nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo trước khi tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026.

Ông Trần Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Hà Anh Dũng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng đề nghị Sở GD-ĐT chủ trì nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phản biện có căn cứ và giải trình rõ những nội dung chưa tiếp thu. Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ ý kiến, tham mưu hoàn thiện văn bản phản biện gửi cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm nghị quyết khi ban hành phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao.