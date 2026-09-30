Đồng Nai dự kiến đấu giá 35 khu đất, thửa đất khoảng 1.183 ha trong quý IV

Đồng Nai dự kiến đấu giá 35 khu đất, rộng hơn 1.180 ha. Ảnh minh họa: TTXVN

Khai thác hiệu quả quỹ đất, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.

Từ đó, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân. Đây là mục đích của kế hoạch số 286/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026 vừa được UBND thành phố Đồng Nai ban hành.

Theo kế hoạch, năm 2026 thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá 35 khu đất, thửa đất, tổng diện tích 1.183 ha. UBND thành phố Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành thủ tục liên quan, đảm bảo đầy đủ điều kiện và đưa ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026 theo tiến độ đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 28/8/2026. Dự kiến 35 khu đất, thửa đất trên sẽ được tổ chức đấu giá trong quý IV/2026.

Hiện có 3 khu đất tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng diện tích hơn 159 ha được UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu thủ tục thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý; đồng thời xây dựng phương án đấu giá theo quy định đối với “khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City”; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương hoàn thành thủ tục liên quan, đảm bảo đầy đủ điều kiện và đưa ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.

Toàn bộ nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất này được nộp về ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, UBND thành phố Đồng Nai cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và thủ tục liên quan đối với danh mục 46 khu đất, thửa đất khác nhằm tạo lập quỹ đất của thành phố.

Đối với danh mục 44 khu đất, thửa đất khác hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh, UBND cấp xã quản lý, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu hoàn thiện thủ tục pháp lý trong năm 2026 để thực hiện những bước tiếp theo.

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ nguyên tắc đúng quy định pháp luật; công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trục lợi bất chính.

Các khu đất, thửa đất đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo đầy đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai; đơn vị được lựa chọn tổ chức phiên đấu giá có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản trong việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, tiếp nhận hồ sơ người tham gia đấu giá, tổ chức phiên đấu giá.