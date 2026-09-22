Đồng Nai - Đột phá hạ tầng, khơi dậy tiềm năng, động lực phát triển bền vững - Bài 3: Giải pháp căn cơ, chủ trương bứt phá (Tiếp theo và hết)

Nhận diện khó khăn, khơi thông điểm nghẽn

Ở thời điểm hiện tại, Đồng Nai như một đại công trường với hàng loạt dự án hạ tầng đang được triển khai. Từ công trình giao thông, đô thị, nhà ở xã hội, trung tâm hành chính... đến sân bay, bến cảng đều được thực hiện với công suất lớn, huy động nguồn lực, phương tiện tối đa. Mặc dù cường độ và tiến độ công việc vẫn duy trì theo kế hoạch, nhưng không ít dự án gặp khó khăn. Theo Tổng công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi), quá trình thực hiện các dự án, doanh nghiệp gặp phải một số vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ, môi trường đầu tư và khả năng thu hút doanh nghiệp thứ cấp nếu không được kịp thời tháo gỡ.

Nổi bật trong những khó khăn, vướng mắc là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, thủ tục đất đai, điều chỉnh phương án đầu tư, thiếu nguyên vật liệu và hành lang pháp lý chưa bảo đảm... Thực tế này đang tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển hệ thống hạ tầng nói riêng và kinh tế-xã hội của thành phố nói chung.

Đường trục trung tâm Biên Hòa góp phần đánh thức tiềm năng của đô thị Trấn Biên.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, UBND TP Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương rà soát, phân loại từng nhóm dự án, xác định nguyên nhân, chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các đầu mối cơ quan, đơn vị đề ra những phương án xử lý phù hợp, kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Theo đồng chí Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai: Việc “bắt đúng bệnh”, giao đúng việc cho cấp cơ sở và cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết là giải pháp hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, chủ động xử lý điểm nghẽn. Chẳng hạn như đối với vấn đề pháp lý trong di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để xây dựng Trung tâm Chính trị-Hành chính, UBND TP Đồng Nai giao Sở Tư pháp chủ động tham mưu phương án xử lý; chủ trì phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành thủ tục pháp lý, bảo đảm sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác, ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, nếu giá bồi thường không thỏa đáng sẽ khó giải phóng mặt bằng, kéo theo hoạt động thi công bị đình trệ, nhất là trong bối cảnh có số lượng dự án cần giải phóng mặt bằng lớn (tính đến đầu quý III-2026, TP Đồng Nai có khoảng 320 dự án, trong đó có 15 công trình, dự án trọng điểm, huyết mạch giao thông). Để huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, Thành ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, căn cơ, nhấn mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu then chốt, cần đi trước một bước để bảo đảm tiến độ các dự án. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm cấp thành phố và cấp xã, phường do người đứng đầu cấp ủy làm Tổ trưởng. UBND thành phố ban hành quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, dữ liệu về đất đai ngày càng hoàn chỉnh, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố cũng quyết liệt chuẩn bị tốt các khu tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư TP Đồng Nai nhấn mạnh: Các giải pháp mang tính căn cơ, được triển khai đồng bộ, quyết liệt ở các cấp. Ban chỉ đạo sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án; mở đợt cao điểm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm, nhất là các dự án kết nối sân bay Long Thành, TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, mới đây, TP Đồng Nai đã quyết định đưa 158 dự án ra khỏi danh mục theo dõi các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong tổng số 279 dự án tồn đọng, kéo dài. Lãnh đạo thành phố yêu cầu công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn lại tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới, nhằm xử lý dứt điểm, hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để thu hút thêm các dòng vốn mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới

Sau sáp nhập, TP Đồng Nai có diện tích khoảng 12.737km², dân số khoảng 4,5 triệu người; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt khoảng 700 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước về quy mô kinh tế; có 59 khu công nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp, logistics và dịch vụ trong dài hạn. Từ khi lên thành phố, Đồng Nai có bước chuyển mình mạnh mẽ về mô hình quản trị và tầm nhìn phát triển. Với đòn bẩy là sân bay Long Thành cùng hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức hiện đại, Đồng Nai đang khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng dẫn dắt, sẵn sàng vươn mình trở thành đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Nhìn tổng thể, TP Đồng Nai đang từng bước phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trở thành một trong những địa phương có sức bật mạnh mẽ nhất cả nước, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế quốc gia. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tăng trưởng 9,63% và 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 9,81%, trở thành một trong những địa phương có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Quy mô GRDP của thành phố chiếm khoảng 5,3% quy mô nền kinh tế và đóng góp khoảng 3,5% tổng thu ngân sách toàn quốc. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mỗi 1% tăng trưởng của Đồng Nai có thể đóng góp khoảng 0,5% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Nhờ quyết liệt giải phóng mặt bằng, đường 25C kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trước tiến độ.

Ông Cao Đăng Viễn, Trưởng Thống kê TP Đồng Nai nhận định: Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Thành ủy Đồng Nai đều nhấn mạnh mục tiêu phát triển TP Đồng Nai thành cực tăng trưởng mới. Để hoàn thành mục tiêu này và yêu cầu tăng trưởng hai con số, TP Đồng Nai cần phát huy đồng thời nhiều động lực tăng trưởng. Trong đó, động lực có ý nghĩa quyết định vẫn là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược gắn với thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư là giải pháp căn cơ để tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm các dự án triển khai đúng kế hoạch.

Với tầm nhìn chiến lược, Đồng Nai quy hoạch phát triển dài hạn theo không gian mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo; phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu. Chiến lược phát triển TP Đồng Nai gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh: Đồng Nai đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về vị trí chiến lược, nền tảng công nghiệp, hạ tầng và khả năng kết nối vùng. Khi các dự án hạ tầng giao thông, đô thị hoàn thành, Đồng Nai sẽ có hệ thống kết nối giao thông hiện đại bậc nhất cả nước, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và logistics, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ. Đây sẽ là những động lực quan trọng giúp thành phố khẳng định vị thế, tự tin bứt phá phát triển theo mục tiêu, định hướng mà Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.