Đồng Nai - Đột phá hạ tầng, khơi dậy tiềm năng, động lực phát triển bền vững - Bài 1: Đột phá phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2065, Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu và xây dựng cơ chế vượt trội, đột phá phát triển thành phố trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo Nghị quyết 16, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là TP Đồng Nai cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại; đồng thời, phát triển đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm theo hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Bài 1: Đột phá phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Với vị trí cửa ngõ giao thương của vùng Đông Nam Bộ, cùng lợi thế sở hữu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ, TP Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cửa ngõ giao thông chiến lược

Nhìn vào bản đồ quy hoạch cho thấy, TP Đồng Nai đóng vai trò chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Thành phố hội tụ đầu mối hạ tầng giao thông quốc gia với công trình trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, đa phương thức. Thời gian qua, Đồng Nai đã tập trung nguồn lực đầu tư các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính lan tỏa cao, mang ý nghĩa chiến lược, có tính kết nối vùng, kết nối với sân bay Long Thành. Các dự án này góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, logistics, tạo thành mạng lưới kết nối đồng bộ, đa hướng giúp mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ. Cụ thể như: Mở rộng các tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; Phan Thiết-Dầu Giây; Biên Hòa-Vũng Tàu; Bến Lức-Long Thành; Gia Nghĩa-Chơn Thành; TP Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; Dầu Giây-Liên Khương; vành đai 3 và vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, cao tốc Hồ Tràm... Bên cạnh đó, thành phố cũng đang triển khai 6 dự án đường kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành gồm: 25B, 25C, ĐT.769, ĐT.769E, ĐT.770B và ĐT.773.

Sân bay Long Thành-nơi hội tụ các tuyến giao thông trọng điểm của TP Đồng Nai.

Ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai cho biết: Các tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án đường 25C nối vào đường T1 (dẫn trực tiếp vào sân bay Long Thành) theo kế hoạch sẽ hoàn thành cuối năm 2027 nhưng nhà thầu thi công phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026 để bảo đảm khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành vào cuối năm 2026.

Bên cạnh hệ thống đường bộ, Đồng Nai cũng thúc đẩy đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với sân bay Long Thành, gồm đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành, tuyến đường sắt từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành. Mới đây, nhịp chính cầu Phước An vừa được hợp long vào cuối tháng 7. Khi cầu Phước An hoàn thành sẽ mở hướng lưu thông mới giữa TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tạo thêm trục kết nối từ khu vực miền Tây đến cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải và cảng Phước An, không phải phụ thuộc vào Quốc lộ 51 như hiện nay. Cảng Phước An sẽ hình thành hành lang phát triển hàng không-kinh tế biển, đúng với mục tiêu trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đặt ra.

Điểm nhấn Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trong hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đủ 5 phương thức vận tải chính, gồm: Đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa và đường hàng hải, sân bay Long Thành được xác định là trọng tâm phát triển, cửa ngõ hàng không quốc tế chủ lực, trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam; là nút giao chiến lược của chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế với hệ sinh thái hàng không đồng bộ: Hành lang kinh tế Long Thành-Hoa Lư, Long Thành-Tây Nguyên, các cảng biển khu bến cảng Phước An, khu bến cảng Cái Mép, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với các nước trong khu vực và quốc tế kết nối với đô thị sân bay, vùng sân bay Long Thành.

Từ đầu năm 2026, TP Đồng Nai đã cụ thể hóa việc phát triển hạ tầng giao thông thành khâu đột phá chiến lược với những công trình, dự án cụ thể. Trong đó, sân bay Long Thành giữ vai trò là dự án động lực quan trọng nhất của thành phố trong giai đoạn mới. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án đạt gần 78% tổng giá trị sản lượng; trong đó, các gói thầu xây lắp chính đạt khoảng hơn 69% giá trị hợp đồng. ACV đang tập trung toàn bộ tâm sức và nguồn lực để triển khai chiến dịch 180 ngày đêm tăng tốc, quyết tâm đưa siêu công trình cán đích thành công vào cuối năm nay.

Khi thời gian hoàn thành dự án ngày càng cận kề, hàng loạt hạng mục đều bước vào giai đoạn nước rút, triển khai với cường độ, quyết tâm cao nhất. Công trình đường cất hạ cánh thứ hai đang ghi nhận tiến độ vượt kỳ vọng khi đã bước sang giai đoạn hoàn thiện. Bên trong nhà ga, nhiều hạng mục hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, điều hòa không khí, hệ thống băng chuyền hành lý, thang cuốn, thang máy và thiết bị hàng không đang được lắp đặt đồng bộ. Ở bên ngoài, các tuyến giao thông nội cảng, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ cũng được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm kết nối đồng bộ.

Binh đoàn 12 đẩy nhanh tiến độ thi công sân bay Long Thành.

Những ngày tháng 8 và dịp Quốc khánh 2-9, trên khắp công trường xây dựng sân bay Long Thành, hàng trăm mũi thi công đồng loạt triển khai. Bất kể ngày hay đêm, tiếng động cơ máy lu, máy rải bê tông, cần cẩu và xe chuyên dụng hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của hàng nghìn kỹ sư, công nhân tạo nên khí thế thi công sôi nổi. Trong không khí hối hả đó, hình ảnh những cán bộ, kỹ sư, người lao động thuộc các đơn vị Quân đội như: Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) và Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (Quân chủng Phòng không-Không quân) hiện lên với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, giữ vững tiến độ và chất lượng dự án. Việc các doanh nghiệp quốc phòng trực tiếp tham gia nhiều gói thầu trọng điểm tại đại công trường xây dựng sân bay Long Thành không chỉ khẳng định năng lực thi công hạ tầng kỹ thuật hàng không quy mô lớn mà còn là điểm tựa vững chắc, góp phần quan trọng hoàn thành tiến độ toàn công trình.

Riêng Binh đoàn 12 được chủ đầu tư tin tưởng giao nhiệm vụ thi công nhiều gói thầu của dự án. Mặc dù quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn đã nỗ lực tổ chức, điều hành thi công đáp ứng yêu cầu đề ra. Binh đoàn 12 đã phát động đợt thi đua “Về đích” nhằm tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Binh đoàn và góp phần lan tỏa tinh thần thi đua đến các cơ quan, đơn vị, các lực lượng cùng làm nhiệm vụ tại dự án. Đại tá Thân Anh Tuấn, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 3 (Binh đoàn 12), Liên doanh nhà thầu 4.8, cho biết: "Chúng tôi tập trung khoảng 2.000 nhân lực cùng hơn 500 đầu xe-máy, thiết bị để thực hiện gói thầu 4.8, đặc biệt là các nguồn đá, cát và ổn định nguồn xăng dầu để phục vụ công trường. Chúng tôi quyết tâm dù khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao".

Theo kế hoạch, tháng 9-2026, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị tại nhà ga hành khách. Đây là bước kiểm tra toàn diện nhằm đánh giá khả năng vận hành đồng bộ, xử lý các tình huống phát sinh trước khi chính thức đưa dự án vào khai thác. Theo các chuyên gia, việc sân bay Long Thành hoàn thiện đúng hạn sẽ kết nối vào các dự án cao tốc, đồng thời “kích hoạt” các dự án hạ tầng đã được đầu tư, quy hoạch, tạo mạng lưới đồng bộ, đa phương thức, mở ra không gian, động lực thúc đẩy tăng trưởng cho Đồng Nai và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

(còn nữa)