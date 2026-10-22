Đồng Nai đóng góp tích cực vào kết quả phát triển ngành công thương ở khu vực phía Nam

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng lãnh đạo các địa phương, Sở Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đoàn Đồng Nai tham dự hội nghị có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Vũ Ngọc Long.

Hội nghị là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 diễn từ ngày 22 đến 27-10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 9 tháng của năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Có 6/8 tỉnh, thành phố trong khu vực ghi nhận có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng cao hơn mức bình quân cả nước (tăng 12,3%), trong đó có thành phố Đồng Nai (tăng 12,6%). Về lĩnh vực thương mại, các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu thương mại dịch vụ trong khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 52,1%, thành phố Đồng Nai chiếm 12%...

Về giá trị xuất khẩu, các địa phương có giá trị xuất khẩu lớn chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 76 tỷ USD (chiếm 54,9%); thành phố Đồng Nai đạt 27,5 tỷ USD (chiếm 19,9%); tỉnh Tây Ninh đạt 15,5 tỷ USD (chiếm 11,2%)…

Phiên thảo luận, trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: Khu vực phía Nam giữ vai trò hết sức quan trọng với quy mô sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng lớn. Mỗi dự án được tháo gỡ vướng mắc, mỗi năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành, mỗi thị trường được mở rộng tại khu vực đều đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của ngành.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026 cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công thương với Sở Công thương các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Vũ Bá Phú trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các đơn vị liên quan đã trình bày tham luận, trao đổi, thảo luận nhiều nội dung, đề xuất các sáng kiến hợp tác, liên kết vùng, tổ chức không gian phát triển ngành trong giai đoạn mới; phát triển năng lượng tái tạo, phát triển, liên kết chuỗi cung ứng, hạ tầng logistics trong khu vực…

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương thành phố Đồng Nai Vũ Ngọc Long trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Trong đó, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương thành phố Vũ Ngọc Long đã trình bày tham luận “Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái logistics thành phố Đồng Nai gắn với Sân bay quốc tế Long Thành".

Lãnh đạo Bộ Công thương trao cờ đăng cai hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2027 cho thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Các đại biểu chụp hình sau hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công thương đã trao cờ đăng cai hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2027 cho thành phố Đồng Nai.