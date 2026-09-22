Đồng Nai đón hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch

Trong đó, khách nội địa hơn 4,3 triệu lượt, có khoảng 815 ngàn lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ và 317 ngàn lượt khách do cơ sở lữ hành phục vụ và hơn 3,3 triệu lượt khách sử dụng các hình thức du lịch khác; khách quốc tế hơn 118 ngàn lượt.

Trong 9 tháng, doanh thu du lịch ước đạt hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, đạt gần 76% kế hoạch năm. Tính trung bình, mỗi lượt khách đến Đồng Nai trong 9 tháng qua có mức chi tiêu khoảng 764 ngàn đồng. Riêng trong tháng 9-2026, mức chi tiêu bình quân ước khoảng 824 ngàn đồng/khách.

Năm 2026, Đồng Nai phấn đấu đón được 5,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa hơn 5,6 triệu lượt, khách quốc tế hơn 160 ngàn lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4,5 ngàn tỷ đồng.