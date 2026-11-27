Ngày 27/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, TP Đồng Nai), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Đồng Nai đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Trong đợt tìm kiếm từ ngày 22/8 - 26/11, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, địa bàn tỉnh Kratie tìm thấy 107 hài cốt, tỉnh Kampong Thom tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ.

Cùng thời gian này, tại địa bàn trong nước, Đội K76 cũng triển khai nhiều mũi tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động, quy tập được 115 hài cốt liệt sĩ và lấy 35 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính.

Theo thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, trong số hài cốt được quy tập, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin một trường hợp là liệt sĩ Vương Đình Minh, quê xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là kết quả có ý nghĩa trong công tác xác định danh tính liệt sĩ, giúp thân nhân có thêm thông tin về người đã hy sinh sau nhiều năm mong mỏi.

Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai đã hoàn tất việc đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này về Nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết, đến nay, Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai đã hoàn tất việc đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này, cả ở trong nước và Campuchia, về Nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm). Tổng cộng có 232 hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Sở Nội vụ theo đúng quy trình, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 5/12.

Video: Toàn cảnh lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Được biết, trước đó vào sáng cùng ngày, tại phường Lộc Ninh, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, đưa các hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại Lộc Ninh về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trong những ngày tới.