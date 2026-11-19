Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo Sở VHTTDL trực tiếp đến chào đón và tặng hoa cho các vị khách quốc tế. Lữ hành Saigontourist tham gia phối hợp đón tiếp và tổ chức các chương trình tham quan cho du khách trong thời gian tàu lưu cảng.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út trực tiếp đón và tặng hoa chào mừng thuyền viên tàu du lịch biển Celebrity Millennium cập Cảng Phước An

Tại Đồng Nai, đoàn đến tham quan trưng bày gốm Biên Hòa, trải nghiệm và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc; tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc cùng những giá trị đặc trưng của vùng đất, văn hóa và con người Đồng Nai tại không gian triển lãm “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”. Đồng thời, tham quan Bảo tàng Đồng Nai, không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” và không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, trải nghiệm nghề gốm…

Chia sẻ về hoạt động đón khách du lịch tàu biển quốc tế cao cấp, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết, với đặc thù khách du lịch tàu biển chỉ lưu lại Đồng Nai trong thời gian ngắn khoảng 12 giờ, nên địa phương tập trung chọn lọc những điểm đến nổi bật, mang đậm dấu ấn bản địa nhằm tranh thủ quảng bá đến du khách quốc tế; để trong thời gian ngắn nhất, du khách vẫn có thể cảm nhận rõ nét về vùng đất, văn hóa và con người Đồng Nai giàu bản sắc.

Tàu du lịch biển Celebrity Millennium đưa khoảng 2.300 du khách và thuyền viên quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các điểm đến tại Đồng Nai

Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung kết nối xây dựng các tour, tuyến du lịch phù hợp trên cơ sở các chương trình liên kết về du lịch, văn hóa với TP.HCM và khu vực Tây Nam Bộ. Từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, nhất là khách quốc tế, bà Loan cho biết thêm.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, tàu du lịch biển Celebrity Millennium thuộc thương hiệu Celebrity Cruises, trong hệ thống Royal Caribbean Group. Du khách trên tàu đến từ các thị trường Mỹ, Anh, Canada và Úc. Từ ngày 14-19.11, tàu thực hiện hải trình tại Việt Nam, lần lượt ghé Hạ Long, Chân Mây và Phước An.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai trực tiếp đón chào tàu du lịch biển đưa dòng khách quốc tế cao cấp đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương

Đây là lần thứ sáu trong năm nay, Lữ hành Saigontourist tổ chức đón và phục vụ tàu du lịch quốc tế tại Cảng Phước An. Việc tàu quốc tế tiếp tục lựa chọn Cảng Phước An để cập bến, cho thấy tiềm năng của Đồng Nai trong kết nối các tuyến du lịch tàu biển với TP.HCM và các điểm đến thuộc khu vực Đông Nam Bộ, đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết thêm.

Việc tàu du lịch biển Celebrity Millennium cập Cảng Phước An cũng mở ra cơ hội để giới thiệu và quảng bá hình ảnh điểm đến Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ đến du khách quốc tế thông qua hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương, góp phần thúc đẩy liên kết giữa cảng biển, doanh nghiệp lữ hành và hệ thống dịch vụ du lịch.

Du khách quốc tế trên tàu du lịch biển Celebrity Millennium cập Cảng Phước An

Từ thực tiễn khai thác, Lữ hành Saigontourist cho biết lượng khách tàu biển quốc tế của doanh nghiệp trong năm 2026 tăng khoảng 12-15%. Để gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến Việt Nam đối với thị trường khách du lịch tàu biển quốc tế, doanh nghiệp sẽ tăng cường kết nối với các hãng tàu quốc tế, trong đó có hoạt động xúc tiến tại các sự kiện chuyên ngành như Seatrade Cruise Global.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với địa phương để đa dạng hóa sản phẩm tham quan theo đặc thù từng tuyến cảng, nhu cầu của khách và thời gian tàu lưu lại. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ và gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến Việt Nam đối với thị trường tàu biển quốc tế.