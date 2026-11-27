Lễ đón cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: CTV

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết, từ ngày 4/9 đến 26/11, cán bộ, chiến sĩ của đội đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 117 bộ hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn thuộc Vương quốc Campuchia.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn. Chia sẻ cảm xúc khi đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ, Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết, sau những ngày tháng băng rừng, vượt núi trên đất bạn để tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội, giây phút đoàn xe qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trong sự đón chờ, chào đón của đồng bào, đồng chí là khoảnh khắc vô cùng xúc động. Đó cũng là niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, Tổ quốc.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức đón cán bộ, chiến sĩ Đội K72, đồng thời trao quà tri ân các lực lượng Campuchia đã phối hợp, hỗ trợ đơn vị trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai tặng quà cho lực lượng Campuchia hỗ trợ Đội K72 trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: CTV

Cùng với 117 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia, Đội K76 thuộc Bộ CHQS thành phố cũng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước. Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cho biết, từ ngày 22/8 đến nay, thực hiện 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, đơn vị đã tìm thấy tổng cộng 115 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này, có 1 bộ hài cốt đã xác định được thông tin và bàn giao theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện di quách đưa hài cốt liệt sĩ về nhà tang lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: A.T

Như vậy, trong tổng số 232 bộ hài cốt liệt sĩ được hai đội tìm kiếm, quy tập, có 1 bộ đã được bàn giao cho thân nhân và 1 bộ đã được an táng trước đó.

Trong ngày 27/11, Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức đón, tiếp nhận và đưa 230 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng, dự kiến vào ngày 5/12 tới. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, cán bộ, chiến sĩ còn tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về đúng tên tuổi, quê hương và với thân nhân gia đình.

Sau lễ đón, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu đã kính cẩn phủ cờ Tổ quốc, đưa từng bộ hài cốt liệt sĩ vào quách, di chuyển về nhà tang lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo thành phố cũng kiểm tra các mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm việc tổ chức lễ truy điệu và an táng được thực hiện trang trọng, chu đáo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.