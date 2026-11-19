Ngày 19/11, tại Cảng Phước An, TP Đồng Nai tổ chức lễ đón tàu biển du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium. Tàu cập cảng lúc 6h30, mang theo khoảng 2.300 du khách và thuyền viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Canada và Úc.

Tàu Celebrity Millennium đưa 2.300 du khách đến với Đồng Nai.

Celebrity Millennium thuộc thương hiệu Celebrity Cruises, nằm trong hệ thống Royal Caribbean Group. Khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), tàu thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14 đến 19/11, lần lượt ghé thăm Hạ Long, Chân Mây và Phước An. Tàu Celebrity Millennium lựa chọn cảng Phước An làm điểm dừng chân góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ đến du khách quốc tế.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai cho biết, thời gian qua, thành phố đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, văn hóa với TP.HCM, các địa phương vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Lâm Đồng. Trên cơ sở các chương trình hợp tác, địa phương từng bước xây dựng tour, tuyến và hoạt động du lịch liên vùng.

Lãnh đạo TP Đồng Nai đón du khách quốc tế đến với địa phương.

Đối với dòng khách quốc tế đến bằng tàu biển qua cảng Phước An, thành phố xác định cần lựa chọn những điểm đến tiêu biểu, thể hiện rõ bản sắc địa phương để giới thiệu. Theo bà Ngọc Loan, đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu lại trên địa bàn tương đối ngắn, khoảng 12 giờ. Do đó, ngành du lịch sẽ nghiên cứu, sắp xếp các điểm tham quan hợp lý, giúp du khách trải nghiệm những nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa và con người Đồng Nai trong khoảng thời gian này.

Theo bà Ngọc Loan, Đồng Nai có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên với hệ thống sông, hồ, núi, suối phong phú. Nhiều điểm đến có tiềm năng khai thác du lịch như Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, các khu bảo tồn thiên nhiên, núi Bà Rá, núi Chứa Chan cùng những khu vực có cảnh quan hồ, suối đặc sắc.

Du khách từ nhiều nước trên thế giới sẽ từ cảng Phước An đi trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa ở Đồng Nai.

Đặc biệt, hồ Trị An đang được chuẩn bị khai thác phục vụ du lịch, hướng đến phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên. Đây là lợi thế để Đồng Nai đa dạng hóa hoạt động tham quan, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, địa phương còn sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng với 121 di tích. Thành phố chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển làng nghề và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có cộng đồng người S'tiêng.

Theo bà Ngọc Loan, đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Với khách tàu biển có thời gian tham quan hạn chế, việc lựa chọn các điểm đến tiêu biểu, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm bản địa sẽ là định hướng được ngành du lịch chú trọng.

Du khách trải nghiệm đánh đàn đá của Đồng Nai.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai cũng cho biết, thành phố đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch, trong đó chú trọng khai thác lợi thế tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và kết nối giao thông. Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, năng lực kết nối và khả năng đón khách quốc tế của địa phương được kỳ vọng có thêm động lực phát triển.

Cùng phối hợp tổ chức đón tàu Celebrity Millennium và triển khai các chương trình tham quan cho du khách trong thời gian tàu lưu cảng, đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, đây là lần thứ sáu trong năm 2026 doanh nghiệp tổ chức đón và phục vụ tàu du lịch quốc tế tại Cảng Phước An.

Việc các hãng tàu tiếp tục lựa chọn cảng này cho thấy tiềm năng kết nối các tuyến du lịch tàu biển của Đồng Nai với TP.HCM và các điểm đến trong khu vực Đông Nam Bộ. Qua đó, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp lữ hành mở rộng sản phẩm, kết nối các điểm tham quan và dịch vụ du lịch trong vùng.