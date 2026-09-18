Đồng Nai đối thoại với gần 300 doanh nghiệp về lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp tập trung trao đổi những vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ đối với người lao động (NLĐ), việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công tác an toàn vệ sinh lao động…

Một trong những nội dung được doanh nghiệp quan tâm là việc tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực trong bối cảnh nhu cầu sản xuất, kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, việc tuyển lao động phổ thông, lao động kỹ thuật và nhân sự có tay nghề vẫn còn khó khăn. Do đó, doanh nghiệp mong muốn Sở Nội vụ, các sở, ngành hỗ trợ trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động và các quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Đối với chính sách BHXH, doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn, giải đáp những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là về đóng, hưởng BHXH, hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ cho NLĐ và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Các ý kiến, kiến nghị được đại diện các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Những nội dung vượt thẩm quyền được ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Tuân, thông qua đối thoại, Đồng Nai tiếp tục duy trì kênh trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật lao động và chính sách an sinh xã hội. Qua đó, tạo môi trường lao động ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững.