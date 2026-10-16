Đồng Nai đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc, chú trọng thu hút đầu tư chất lượng cao

TP. Đồng Nai duy trì "top" đầu cả nước về thu hút FDI. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, TP. Đồng Nai liên tiếp làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các hoạt động tập trung vào việc tăng cường hợp tác đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

HÀN QUỐC GIỮ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU VỀ ĐẦU TƯ

Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Hàn Quốc do Đại sứ Lee Miyon dẫn đầu, lãnh đạo TP. Đồng Nai khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, nhất là trong thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

Theo số liệu được công bố, Hàn Quốc hiện có 469 dự án còn hiệu lực tại Đồng Nai, với tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD, đứng đầu về quy mô đầu tư nước ngoài tại địa phương. Dòng vốn này hiện diện trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, điện tử, linh kiện, phụ tùng và logistics.

Đại sứ Lee Miyon ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời đánh giá cao nỗ lực điều hành, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo TP. Đồng Nai mong muốn đại sứ tiếp tục thúc đẩy kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội và mở rộng đầu tư tại địa phương.

Định hướng thu hút đầu tư được thành phố đặt ra không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng dự án. Đồng Nai ưu tiên những dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường; trong đó có công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các lĩnh vực gắn với kinh tế hàng không.

Với những doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện, thành phố mong muốn nhà đầu tư tiếp tục mở rộng hoạt động, nâng cấp công nghệ, tăng cường nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng.

ĐỐI THOẠI ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 15/10, UBND TP. Đồng Nai tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, do Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Hoàng chủ trì, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Jung Jung Tae cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại hội nghị, Tổng Lãnh sự Jung Jung Tae đánh giá TP. Đồng Nai đang phát triển thành trung tâm kinh tế kết nối các hoạt động sản xuất, logistics và dịch vụ. Ông cũng đề cập đến sự hiện diện của các doanh nghiệp Hàn Quốc như Hyosung, Posco và Changshin, những đơn vị đã mở rộng hoạt động sản xuất và tạo việc làm tại địa phương.

Các dự án Hàn Quốc trong khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố tạo việc làm cho hơn 171.000 lao động, trong đó có gần 2.200 lao động nước ngoài. Quy mô này cho thấy vai trò của dòng vốn Hàn Quốc không chỉ nằm ở tổng vốn đăng ký, mà còn ở hoạt động sản xuất và việc làm tại địa phương.

Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh định hướng chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ xanh. Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp hiện hữu nâng cấp công nghệ, tăng hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và đào tạo lao động.

Cùng với định hướng thu hút đầu tư, việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp được xác định là một nội dung quan trọng. Lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai cho biết đối thoại không chỉ nhằm giải quyết khó khăn cụ thể mà còn góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy hợp tác lâu dài.

TP. Đồng Nai cam kết xem xét, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cơ quan cấp trên xem xét giải quyết. Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu xác định rõ đầu mối phụ trách, trách nhiệm, thời hạn và kết quả xử lý.

Đồng thời, địa phương cũng đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn sản xuất và quyền lợi người lao động.

Qua các hoạt động làm việc và đối thoại, TP. Đồng Nai đặt trọng tâm vào việc duy trì sức hút đối với nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng thời nâng cao chất lượng dự án và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.