Đồng Nai dốc lực tạo đà bứt phá, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, trong những tháng cuối năm 2026 Đồng Nai đang trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Từ duy trì đà tăng trưởng công nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đến tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, thành phố đang tập trung huy động các nguồn lực, tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Những chuyển động này góp phần tạo nên bức tranh kinh tế nhiều động lực của thành phố trong giai đoạn nước rút.

Dự kiến tháng 12 này sân bay Long Thành sẽ khai thác một phần đây cũng sẽ là lợi thế giúp phát triển kinh tế Đồng Nai.

Kết quả tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy những động lực này đang phát huy hiệu quả. Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Đồng Nai tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2025, đưa địa phương vào nhóm 12 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Trong bức tranh chung đó, công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Theo Sở Tài chính TP Đồng Nai, riêng quý III/2026, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 12,49%, đóng góp 6,94 điểm phần trăm, tương đương gần 68% mức tăng trưởng chung của thành phố. Tính chung 9 tháng, khu vực này tăng 12,14%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế.

Cùng với sản xuất công nghiệp, dòng vốn đầu tư cũng duy trì xu hướng tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 9 tháng đạt khoảng 143.000 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Theo ông Cao Đăng Viễn, Trưởng Thống kê TP Đồng Nai, kết quả GRDP quý III và 9 tháng đầu năm cho thấy kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Những nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và phát triển các ngành kinh tế đang góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng. Để duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò của các động lực hiện hữu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khơi thông nguồn lực đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh công nghiệp, đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông được xác định là những động lực quan trọng để TP Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng. Đến hết tháng 9/2026, thành phố giải ngân hơn 18.650 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 68,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục thúc đẩy các công trình, dự án, song cũng đặt ra yêu cầu tăng tốc trong quý IV nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm.

Không chỉ tạo động lực trực tiếp cho ngành xây dựng, việc hoàn thiện mạng lưới giao thông còn có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển kinh tế, tăng cường kết nối giữa các trung tâm sản xuất với cảng biển, sân bay và các thị trường tiêu thụ.

Đồng Nai giai đoạn này đang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, triển vọng phát triển của thành phố gắn chặt với việc đưa các công trình hạ tầng giao thông và logistics vào khai thác. Ông Tuấn kỳ vọng cảng Phước An, hệ thống đường cao tốc và đặc biệt là sân bay Long Thành khi đi vào vận hành sẽ tạo thêm sức hút đầu tư, mở rộng cơ hội cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải và logistics.

Về dài hạn, sự kết nối đồng bộ giữa các trung tâm sản xuất, cảng biển, sân bay và mạng lưới giao thông liên vùng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Đây cũng là điều kiện để TP Đồng Nai phát huy lợi thế về công nghiệp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dòng vốn đầu tư có chất lượng.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính TP Đồng Nai, trong quý IV, thành phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, trước hết là phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 150.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, các cơ quan chức năng sẽ rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh đấu giá đất, tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng và kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai kéo dài.

Song song đó, thành phố tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Quan tâm đẩy nhanh việc thể chế hóa Luật Phát triển đô thị, cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Đồng Nai cũng duy trì ổn định.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thành phố định hướng phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để thu hút và giữ chân nhà đầu tư. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là những lĩnh vực cần đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển hạ tầng. Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đòi hỏi từng cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên ngành được giao chủ trì. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng những số liệu cụ thể, qua đó xác định rõ tiến độ, hiệu quả và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đặc biệt cũng theo lãnh đạo thành phố, giai đoạn này định hướng phát triển hạ tầng tiếp tục được thành phố đặt ra với quy mô nguồn lực lớn. Ở nhiệm kỳ 2026-2030, địa phương dự kiến dành gần 300.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông.

Nhiều dự án nhà ở lớn dần hình thành tại Đồng Nai.

Nhiều công trình, dự án đang được triển khai, một số dự án tiến gần đến giai đoạn hoàn thành; thành phố cũng đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai hệ thống đường sắt đô thị (metro), phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Với quy mô đầu tư này, hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn được kỳ vọng tạo sức lan tỏa đến các ngành kinh tế, nâng cao khả năng kết nối vùng và gia tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.