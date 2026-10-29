Đồng Nai đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng môn muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Vận động viên Nguyễn Hoàng Sơn đem về huy chương vàng nội dung waikru nam cho muay Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Sau tấm huy chương vàng (HCV) nội dung waikru nam của Nguyễn Hoàng Sơn, các VĐV đoàn muay thành phố Đồng Nai giành thêm 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ) ở các nội dung đối kháng để kết thúc tranh tài đạt tổng cộng 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. VĐV Phan Ngọc Tấn Sang mang về cho muay Đồng Nai 1 HCB ở hạng cân 48kg đối kháng nam, trong khi hai VĐV Phạm Hồng Sơn và Hoàng Anh Kiệt lần lượt đoạt HCĐ hạng cân 54-57kg, 51-54kg đối kháng nam.

Các thành viên đội tuyển muay thành phố Đồng Nai tham gia thi đấu. Ảnh: ĐVCC

Thành tích này sẽ tiếp thêm động lực để các vận động viên thành phố Đồng Nai tự tin bước vào tranh tài ở những môn thi đấu tiếp theo, quyết tâm đóng góp vào thành tích chung của đoàn tại Đại hội lần này.

Môn muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 30-10, quy tụ 187 vận động viên tranh tài ở 17 nội dung, gồm 13 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn. Đây là một trong những môn thi đấu được tổ chức sớm trước thời điểm lễ khai mạc chính thức của đại hội.

Vận động viên Nguyễn Hoàng Sơn nhận huy chương vàng. Ảnh: ĐVCC

Vận động viên Phan Ngọc Tấn Sang trên bục nhận huy chương bạc hạng cân 48kg đối kháng nam. Ảnh: ĐVCC

Với số huy chương của môn muay, đến nay, Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai đã đạt được tổng cộng 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và xếp hạng tư trên bảng tổng sắp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ; Đoàn chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ và xếp thứ ba là Đoàn Công an Nhân dân với 5 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố chúc mừng các thành viên đội tuyển muay thành phố Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC