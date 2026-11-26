Hoạt động góp phần san sẻ gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh với gia đình các em mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để các em an tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long phát biểu tại lễ tặng thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: A.T

Theo các đại biểu, trong dịp tiếp xúc cử tri lần này, Tổ đại biểu số 3 đã vận động trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng trị giá hơn 68 triệu đồng, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, bệnh tật.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn xã Xuân Đường. Ảnh: A.T

Thông qua chương trình, các đại biểu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của các địa phương, qua đó có thêm điều kiện thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Thay mặt địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Đường Lê Hồng Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đại biểu Quốc hội dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các đại biểu tiếp tục quan tâm, sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương đến nghị trường Quốc hội.