Đồng Nai định hướng quy hoạch Khu đô thị ven sông hơn 2.250 ha, gắn với kinh tế sân bay Long Thành

Báo Đồng Nai thông tin UBND thành phố Đồng Nai vừa thông tin định hướng quy hoạch khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước, với tổng diện tích nghiên cứu hơn 2.250 ha, bao gồm khoảng 259 ha mặt sông Đồng Nai.

Tại hội nghị thông báo triển khai định hướng quy hoạch tổ chức chiều ngày 2/11 tại xã An Phước, ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết khu vực nghiên cứu nằm ở phía Tây Nam thành phố Đồng Nai, thuộc địa bàn xã An Phước và một phần phường Tam Phước.

Về ranh giới, phía Bắc khu vực tiếp giáp hành lang đường kết nối cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phía Tây giáp sông Đồng Nai và TP HCM; phía Nam giáp phường Nhơn Trạch.

Với vị trí này, khu vực được đánh giá có lợi thế kết nối các trung tâm kinh tế trong vùng, đồng thời có điều kiện khai thác cảnh quan ven sông để phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. An Phước và Tam Phước cũng nằm trong không gian phát triển phía Tây đô thị sân bay Long Thành, được định hướng đảm nhận vai trò hỗ trợ các hoạt động kinh tế, dịch vụ và đời sống đô thị.

Theo định hướng được Sở Xây dựng thông tin, khu đô thị sẽ phát triển theo mô hình hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, tích hợp nhiều chức năng như nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và nghiên cứu. Việc bố trí các chức năng được nghiên cứu dựa trên lợi thế của từng khu vực, bảo đảm tính liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

4 khu vực chức năng trong quy hoạch

Phối cảnh dự án. (Nguồn: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Không gian quy hoạch dự kiến được tổ chức thành 4 khu vực chính. Trong đó, khu vực phía Tây được định hướng phát triển đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông. Đây cũng là nơi dự kiến bố trí phần lớn quỹ đất nhà ở, kết hợp các tiện ích đô thị và không gian công cộng.

Phía Đông ưu tiên các chức năng văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục và nghiên cứu phát triển.

Khu vực phía Nam được định hướng phát triển đô thị sinh thái, giáo dục và các khu chức năng có mật độ thấp, phù hợp với đặc điểm tự nhiên nhiều kênh rạch, mặt nước.

Khu vực phía Bắc được nghiên cứu hình thành khu đô thị đại học, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực đào tạo dự kiến gắn với nhu cầu nhân lực của thành phố và vùng, tập trung vào hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế.

Về tổ chức không gian, khu vực phía Tây được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng, gắn với hệ thống giao thông công cộng. Dọc ven sông dự kiến bố trí công viên, quảng trường, đường đi bộ cùng các không gian phục vụ hoạt động văn hóa và du lịch.

Hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ, các trục giao thông chính và đầu mối giao thông công cộng cũng được nghiên cứu trong tổng thể chung nhằm bảo đảm kết nối giữa các khu chức năng.

Đối với khu vực phía Nam có nhiều kênh rạch và mặt nước tự nhiên, định hướng quy hoạch chú trọng khả năng thoát nước, trữ nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và hạ tầng số được nghiên cứu đồng bộ.

Lộ trình thu hồi đất, bồi thường và tái định cư

Bên cạnh định hướng không gian phát triển, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các chính sách hỗ trợ, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Những ý kiến của các hộ gia đình trong khu vực quy hoạch cũng được cơ quan chức năng giải đáp.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết việc thông tin quy hoạch nhằm giúp người dân nắm rõ phạm vi, tính chất, định hướng phát triển khu vực cũng như các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Việc quy hoạch khu đô thị hướng đến lợi ích cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thành phố cũng đặt nguyên tắc nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ về hạ tầng, kết nối giao thông và điều kiện mưu sinh; đồng thời ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, đầu cơ đất đai, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Lãnh đạo UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các sở, ngành rà soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác minh nguồn gốc từng thửa đất, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan.

UBND xã An Phước và phường Tam Phước được yêu cầu tiếp tục phổ biến thông tin quy hoạch đến người dân, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép đón đầu quy hoạch; đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.