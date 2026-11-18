Tận dụng lợi thế sông Đồng Nai

TP Đồng Nai đang định hình không gian phát triển mới theo hướng đô thị đa trung tâm, gắn kết hạ tầng giao thông, hệ sinh thái kinh tế sân bay Long Thành và hành lang sông Đồng Nai. Trong đó, khai thác lợi thế cảnh quan, sinh thái và quỹ đất ven sông được xác định là một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng không gian đô thị và tạo dư địa phát triển kinh tế.

Đồng Nai có lợi thế về dòng sông Đồng Nai.

Định hướng này bám sát Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó, sông Đồng Nai được xác định là trục không gian chiến lược, giữ vai trò trung tâm về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị.

Với chiều dài 586km, trong đó đoạn chảy qua TP Đồng Nai dài hơn 234km, sông Đồng Nai có giá trị lớn về nguồn nước, giao thông đường thủy, nông nghiệp, công nghiệp, đồng thời sở hữu tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và các không gian đô thị ven sông.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, thành phố sẽ tập trung tái thiết không gian ven sông theo hướng hình thành hành lang sinh thái, cảnh quan và kinh tế đặc trưng. Trọng tâm là rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phát triển hệ thống không gian công cộng ven sông liên tục; tái cấu trúc quỹ đất, từng bước di dời các cơ sở công nghiệp, kho bãi, bến cảng không còn phù hợp hoặc gây ô nhiễm môi trường để chuyển đổi sang những chức năng có giá trị cao hơn.

Một trong những bước cụ thể hóa định hướng này là nghiên cứu quy hoạch khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước, quy mô khoảng 2.250ha, bao gồm khoảng 259ha mặt sông Đồng Nai. Khu vực nghiên cứu nằm ở phía Tây Nam thành phố, có lợi thế tiếp giáp sông Đồng Nai, kết nối với TP.HCM, Nhơn Trạch và khu vực đô thị sân bay Long Thành thông qua các trục giao thông quan trọng như cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng Nai bám sân bay Long Thành để phát triển.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, không gian nghiên cứu được định hướng tổ chức thành 4 khu vực chức năng. Trong đó, phía Tây phát triển trung tâm đô thị hỗn hợp, tập trung nhà ở, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế ven sông. Đây cũng là khu vực bố trí phần lớn quỹ đất nhà ở, gắn với công viên, quảng trường và không gian công cộng. Phía Đông ưu tiên các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí và giáo dục. Phía Nam phát triển đô thị sinh thái, các khu chức năng mật độ thấp, tận dụng hệ thống kênh rạch và mặt nước tự nhiên.

Phía Bắc được định hướng thành khu đô thị đại học, tập trung các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Khu vực này dự kiến đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực gắn với nhu cầu phát triển của vùng như hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế - những ngành có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế hình thành quanh sân bay Long Thành.

Về tổ chức không gian, khu vực phía Tây được nghiên cứu theo mô hình đô thị nén, kết hợp nhà ở, văn phòng, thương mại và dịch vụ, gắn với định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD). Dải ven sông dự kiến hình thành các công viên, quảng trường, đường đi bộ và điểm vui chơi, du lịch.

Trong khi đó, khu vực phía Nam chú trọng các giải pháp thoát nước, trữ nước và kiểm soát ngập do đặc điểm địa hình có nhiều kênh rạch. Hệ thống cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải cũng được tính toán trong tổng thể quy hoạch.

Phát triển hành lang ven sông gắn với sân bay Long Thành

Đồng thuận với chủ trương phát triển đô thị hiện đại, ông Nguyễn Văn Quang, người dân phường Tam Phước, mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm bảo tồn những công trình có giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời trong khu vực. Còn chị Võ Thị Bích, người dân phường Tam Phước cho rằng cần thông tin rõ ràng về định hướng quy hoạch sẽ giúp người dân yên tâm. Chị mong chính quyền và người dân phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thủ tục, sớm ổn định nơi ở và sinh kế nếu phải di dời.

Một góc đô thị trung tâm ven sông Đồng Nai.

Theo bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, khu đô thị tại xã An Phước và phường Tam Phước là một trong những dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển đô thị khu vực phía Nam thành phố. Khi triển khai, khu vực này sẽ hình thành không gian đô thị tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế và công trình công cộng, góp phần mở rộng dư địa kinh tế, tăng cường kết nối giao thương và bảo đảm an sinh xã hội.

Định hướng này gắn với chiến lược hình thành hệ sinh thái kinh tế sân bay Long Thành, trong đó sân bay giữ vai trò hạt nhân, kết nối các lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế, tài chính, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao...

Cùng với quy hoạch các khu đô thị mới, TP Đồng Nai đang chú trọng đầu tư, tổ chức lại các trục giao thông kết nối với hành lang ven sông. Trong đó, Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, trước đây là hương lộ 2, được xác định là một trong những tuyến hạ tầng quan trọng.

Tuyến đường có điểm đầu tiếp giáp QL51, điểm cuối kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dài khoảng 15,5km đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước. Tuyến được định hướng chạy dọc sông Đồng Nai và kết nối qua cầu Vàm Cái Sứt. Dọc tuyến đã hình thành nhiều dự án lớn như Aqua City, khu đô thị Long Hưng, Izumi…

Đô thị Aqua City ven sông Đồng Nai.

Bên cạnh đó, dự án đường kè ven sông Đồng Nai kéo dài từ cầu Hóa An về phía Vĩnh Cửu cũ đã được đưa vào khai thác, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm. Đường ven sông Nguyễn Văn Trị cũng đã hoạt động ổn định từ nhiều năm qua. Thành phố đang triển khai đường ven sông Cái, đồng thời định hướng phát triển khu đô thị quy mô 72.000 tỷ đồng và khu trung tâm hành chính - chính trị ven sông.

Theo Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners (TP.HCM), Đồng Nai có lợi thế đặc biệt khi vừa sở hữu hệ thống công nghiệp, logistics phát triển, vừa có dòng sông lớn đi qua khu vực đô thị trung tâm. Vì vậy, không gian ven sông cần được nhìn nhận là khu vực chiến lược để phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch, cảnh quan và tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại, thay vì chỉ tập trung vào các dự án nhà ở riêng lẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai cho rằng, thành phố cần ưu tiên các tuyến đường ven sông kết nối từ trung tâm hành chính đến Nhơn Trạch, đồng thời đầu tư công viên cảnh quan và hạ tầng du lịch để gia tăng giá trị toàn bộ lưu vực sông.