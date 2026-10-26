Đồng Nai: Điều tra vụ chồng dùng dao chém vợ tử vong bên đường

Ngày 26/10, Công an TP Đồng Nai đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị N.TH.T (37 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh).

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ H.M.D (39 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hưng Thịnh, chồng nạn nhân) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, D và chị T là vợ chồng. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị T nhiều lần bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Chiều 25/10, sau khi đi mua đồ về, D thấy chị T lấy xe máy rời khỏi nhà nên khuyên vợ ở lại. Tuy nhiên, chị T vẫn tiếp tục đi. Bực tức, D vào bếp lấy một con dao rồi chạy xe máy đuổi theo vợ.

Khi đến đoạn đường cách nhà khoảng 20m, D vượt lên chặn xe chị T để nói chuyện, đồng thời tiếp tục yêu cầu vợ quay về nhà. Do chị T không đồng ý, D dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, D đến cơ quan công an đầu thú. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Công an xã Hưng Thịnh tiếp tục điều tra vụ án.