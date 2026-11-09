Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân vụ cháy quán karaoke và thống kê thiệt hại tài sản

Ngày 9/11, Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, xác minh nguyên nhân vụ cháy tại quán karaoke N.H (hộ kinh doanh Trần Xuân Đ), trên đường Hai Bà Trưng, khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Theo Công an Đồng Nai, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 250m²; thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h35 ngày 8/11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 14 nhận được tin báo cháy tại cơ sở karaoke N.H qua Trung tâm Chỉ huy chữa cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị báo cáo lãnh đạo, đồng thời điều động 8 xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng các phương tiện, thiết bị chữa cháy và 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy quán karaoke đang được lực lượng chức năng điều tra.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 15 cũng điều động 3 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ.

Kho K882 huy động 2 xe chuyên dụng chở nước; Công ty Cấp thoát nước Bình Phước điều động thêm 2 xe chuyên dụng chở nước. Ngoài ra, lực lượng chức năng huy động 3 xe cuốc phục vụ công tác chữa cháy và xử lý hiện trường.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu để xác định nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.