Đồng Nai điều chỉnh, cam kết nguồn vốn 2 dự án metro và cao tốc

Tuyến tàu metro Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 25/9, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I đã quyết nghị sửa đổi chủ trương đầu tư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai quyết nghị sửa đổi khoản 5 điều 1, nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đối với dự án trên; trong đó, dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) thanh toán từ ngân sách Trung ương khoảng 32.786,9 tỷ đồng (50% tổng mức đầu tư dự án), phần còn lại thanh toán từ ngân sách thành phố Đồng Nai và quỹ đất.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng quyết nghị cam kết nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngoài ra, cam kết cân đối, bố trí vốn từ ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia thực hiện các dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP với giá trị khoảng 4.540 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có điểm đầu từ ga Suối Tiên (ga cuối của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối là sân bay Long Thành, thành phố Đồng Nai; tổng chiều dài tuyến khoảng 44 km, tốc độ thiết kế tối đa 120km.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); bố trí 1 Depot (trạm dừng đỗ) trên tuyến để phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe và các bộ phận chính. Tổng mức đầu tư sơ bộ Dự án khoảng 65.500 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tuyến metro sẽ kết nối trực tiếp với Sân bay Quốc tế Long Thành, tạo thành hệ thống giao thông công cộng đa phương thức, hiện đại, đáp ứng quy mô của một cửa ngõ hàng không quốc tế, nâng cao năng hiệu quả đầu tư cảng hàng không, năng lực cạnh tranh và hình ảnh quốc gia; đồng thời, kết nối Trung tâm hành chính mới thành phố Đồng Nai với Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tạo trục giao thông công cộng tốc độ cao kết nối trung tâm hành chính 2 hai địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Cũng tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã quyết nghị thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình (ranh Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai).

Điểm đầu dự án trên tuyến Quốc lộ 51 thuộc địa phận xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai; điểm cuối trên Quốc lộ 51 thuộc địa phận phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh; tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 828m.

Trước đó, ngày 28/4/2026, tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.406 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 6,2 km; trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,6 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, quy mô 6 làn xe trên cao. Dự kiến thời gian xây dựng từ 2026-2029; dự án xây dựng theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)./.