Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội thành, liên tỉnh và kết nối Sân bay Long Thành

Theo danh mục sau bổ sung, mạng lưới xe buýt của thành phố có 68 tuyến, gồm 22 tuyến đang khai thác ổn định và 46 tuyến chưa khai thác. Trong số các tuyến đang hoạt động, có 12 tuyến nội thành và 10 tuyến liên tỉnh.

Tuyến xe buýt điện số 9 (Bến xe Biên Hòa, phường Trấn Biên - Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất) đã đưa vào hoạt động hơn 3 tháng nay, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: An Nhơn

Cụ thể, 12 tuyến nội thành đang khai thác gồm: tuyến số 1 (Trạm xe buýt Trảng Dài - Bến xe ngã tư Vũng Tàu); tuyến 2 (Bến xe Biên Hòa - Trạm xe Nhơn Trạch); tuyến số 3 (Bến xe Hố Nai - Trạm xe Hóa An); tuyến 4 (Chơn Thành - Bình Long); tuyến 6 (Bình Long - Lộc Ninh); tuyến 7 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Vĩnh Cửu); tuyến 8 (Bến xe Vĩnh Cửu - Bến xe ngã tư Vũng Tàu); tuyến 9 (Bến xe Biên Hòa - Dốc Mơ 3); tuyến 10 (Bến xe Xuân Lộc - Bến xe ngã tư Vũng Tàu); tuyến 11 (Bến xe ngã tư Vũng Tàu - Trạm xe Gò Dầu); tuyến 12 (Bình Phước - Chơn Thành) và tuyến 16 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Phương Lâm).

10 tuyến liên tỉnh đang khai thác gồm: tuyến 5 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Chợ Lớn); tuyến 601 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Miền Tây); tuyến 602 (Bến xe Phú Túc - Trường đại học Nông Lâm); tuyến 603 (Trạm xe Nhơn Trạch - Bến xe Miền Đông cũ); tuyến 604 (Bến xe Dầu Giây - Trạm xe Bưng Kè); tuyến 605 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe buýt Đại học Quốc gia); tuyến 607 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Miền Đông mới); tuyến số 60-15 (Thủ Dầu Một - Đồng Xoài); tuyến 60-18 (Trạm xăng Bình Hoàng - Khu du lịch Đại Nam) và tuyến 60-22 (Bến xe Phú Túc - Bến xe Vũng Tàu).

Đối với các tuyến chưa khai thác, danh mục gồm 18 tuyến nội thành và 12 tuyến liên tỉnh. Các tuyến nội thành được quy hoạch kết nối nhiều khu vực như: Bình Phước, Bình Long, Nhơn Trạch, Long Thành, Xuân Lộc, Phú Túc, Nam Cát Tiên, Trị An và Dầu Giây. Trong khi đó, các tuyến liên tỉnh kết nối Đồng Nai với các khu vực lân cận như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đáng chú ý, thành phố bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối Sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố. Trong đó, 5 tuyến nội thành xuất phát từ phường Bình Phước, Khu du lịch núi Chứa Chan, phường Tân Phú, Bến xe Biên Hòa và phà Cát Lái. 11 tuyến liên tỉnh được quy hoạch kết nối Sân bay Long Thành với các đầu mối giao thông, khu vực đô thị và du lịch, gồm: Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe Bình Dương, Bến xe Vũng Tàu, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Bàu Bàng, Trường Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất, Phan Thúc Duyện - Sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe buýt quận 8, Bến xe Miền Tây, Phước Hải - Long Hải và Phước Bửu - Hồ Tràm.

Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo cơ sở tổ chức các tuyến xe buýt kết nối Sân bay Long Thành với các khu vực trong và ngoài thành phố. Khi được triển khai, các tuyến xe buýt này sẽ góp phần mở rộng lựa chọn đi lại cho người dân, công nhân lao động và hành khách đi máy bay; đồng thời tăng cường kết nối sân bay với các bến xe, trung tâm đô thị và điểm du lịch trong khu vực.