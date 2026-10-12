Đồng Nai diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cho biết, 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận, xử lý 4 vụ tấn công mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc tại doanh nghiệp và cơ sở y tế. Nguy cơ đã hiện hữu ngay trên địa bàn, đòi hỏi cán bộ có năng lực phân tích cảnh báo, phát hiện sớm và xử lý kịp thời. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tham gia đợt diễn tập có 45 đội, với hơn 220 cán bộ phụ trách công tác an ninh mạng của các sở, ngành, phường, xã, doanh nghiệp viễn thông, trường đại học, bệnh viện và chuyên gia an ninh mạng.

Đợt diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra trong 5 ngày (từ 12 đến 16/10) gồm thử thách kỹ năng, thực hành công thủ trên môi trường mô phỏng và thực chiến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, là hệ thống cấp độ 3 đang vận hành.

Qua diễn tập nhằm kiểm tra được năng lực ứng cứu, phát hiện lỗ hổng, điểm yếu và đánh giá khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố, từ đó hoàn thiện phương án bảo vệ hệ thống.

Quang cảnh khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng thành phố Đồng Nai năm 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phát biểu khai mạc, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, một sự cố làm gián đoạn dịch vụ công, mất dữ liệu hồ sơ hoặc lộ thông tin cá nhân sẽ tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp và uy tín của chính quyền. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng phải được đặt ngay trong quá trình xây dựng, vận hành các hệ thống số, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, thành phố Đồng Nai có 210 hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) ghi nhận nhiều truy cập bất thường, cảnh báo mã độc.

Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận, xử lý 4 vụ tấn công mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc tại doanh nghiệp và cơ sở y tế. Nguy cơ đã hiện hữu ngay trên địa bàn, đòi hỏi cán bộ có năng lực phân tích, cảnh báo, phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Cán bộ làm công tác an ninh mạng các sở, ngành, đơn vị tham gia đợt diễn tập. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Để đợt diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các đội, thành viên tham gia nghiêm túc, đánh giá đúng năng lực. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hệ thống đang hoạt động. Kiểm tra thực chất cơ chế phối hợp ứng cứu.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị vận hành và các chuyên gia làm rõ đầu mối tiếp nhận, thẩm quyền quyết định, trách nhiệm xử lý khi phát hiện sự cố.

Đội phòng thủ phải tổ chức trực, phát hiện kịp thời, bảo lưu nhật ký và dấu vết phục vụ xác minh. Cán bộ cấp xã cần nắm chắc cách báo cáo, phối hợp xử lý sự cố tại đơn vị, không để chậm thông tin làm tăng thiệt hại.

Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai Trần Anh Sơn tặng hoa các đơn vị phối hợp tổ chức diễn tập. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đề nghị qua đợt diễn tập, Ban tổ chức tổng hợp từng lỗ hổng, mức độ rủi ro, nguyên nhân và kiến nghị xử lý, phân công rõ đơn vị chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành, kiểm tra lại kết quả.

Các cơ quan, đơn vị phải cập nhật phương án ứng cứu chấn chỉnh việc quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu; vận dụng kết quả diễn tập để bảo vệ hệ thống thuộc phạm vi quản lý.